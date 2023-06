Regionalliga: Termin steht - in Kürze wird über die Lizenz des 1. FC Düren entschieden

In wenigen Tagen wird Klarheit herrschen, ob der 1. FC Düren oder die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West spielen darf.

Es sind aufregende Tage für den 1. FC Düren. Am Samstag (14:15 Uhr) spielt die Mannschaft im Rahmen des Tages der Amateure bei Viktoria Köln um den Einzug in den DFB-Pokal.

Am Montag (5. Juni) wird über die Zukunft der Dürener in der Regionalliga West entschieden. Denn in der ersten Instanz wurde dem Klub die Viertliga-Lizenz verweigert.

Begründung des Westdeutschen Fußballverbandes: "Die Zulassung wird dem 1. FC Düren verweigert, weil der Verein mit der benannten Spielstätte „Westkampfbahn“ über keine regionalligataugliche Spielstätte im Sinne der Sicherheits-Mindeststandards für die Spielzeit 2023/2024 verfügt. Aufforderungen, die uneingeschränkte Regionalligatauglichkeit für die Spielstätte „Westkampfbahn“ einzureichen, bzw. ein alternatives regionalligataugliches Stadion zu benennen, ist der Verein nicht nachgekommen."

Die Düren legten daraufhin fristgerecht Einspruch ein. Werner Spelthahn, Boss des 1. FC Düren, betonte gegenüber RS: "Wir haben ergänzend das versäumte Stadion in Wegberg-Beeck nachgereicht beziehungsweise angemeldet. Wir haben da einen Fehler gemacht. Das ist keine Frage. Auch die ganze Posse um das Münster-Spiel ist nicht gut gelaufen. Das würde ich heute nicht wieder so machen. Dafür entschuldigen wir uns und dafür haben wir uns auch schon entschuldigt. Der Verband versicherte uns, dass das Verhältnis aber unbelastet sei. Die Münster-Geschichte und die Lizenz-Sache haben nichts miteinander zu tun."

Am kommenden Montag wird es nun ernst, für diesen Tag hat der Verband die mündliche Verhandlung zum Antrag des 1. FC Düren auf sportgerichtliche Entscheidung nach dem Zulassungsverfahren zur Herren-Regionalliga West terminiert. Die Sitzung findet am Montag, den 5. Juni 2023, ab 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der WDFV-Verwaltung (Sitzungszimmer 1) in Duisburg statt.

Sollte der Verband bei seiner Entscheidung bleiben und Düren erhält keine Regionalliga-Lizenz, dürfte sich die SG Wattenscheid im Nachgang der Saison über den Klassenerhalt freuen. Auswirkungen hätte die Entscheidung bis in die unteren Amateurligen, wo zum Beispiel keine Relegation in den Westfalenligen gespielt werden müsste, weil die beiden Westfalenliga-Zweiten aufsteigen würden, sollte Wattenscheid in der Regionalliga bleiben.