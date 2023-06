1. FC Bocholt: In der Vorbereitung gegen Schalke, MSV und Holland-Klub

Regionalligist 1. FC Bocholt hat für seine Fans für die Sommervorbereitung attraktive Testspiele vereinbart.

Die Rahmentermine der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2023/2024 des 1. FC Bocholt stehen fest. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Dietmar Hirsch absolviert am Freitag, 16. Juni, ihren Trainingsauftakt am Bocholter Hünting.

Der erste Test findet nach derzeitiger Planung am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr traditionell beim FC Marbeck (Kreisliga B) statt. Einen Tag später testet der 1. FC Bocholt beim Drittliga-Absteiger SV Meppen (Regionalliga Nord).

Am 6. und 7. Juli gibt es einen hochkarätigen Testspiel-Doppelpack am Hünting: donnerstags empfängt der FCB den Zweitligisten FC Schalke 04 (18 Uhr), freitags steht ein Test gegen den Drittligisten MSV Duisburg auf dem Programm (19 Uhr).

Am Samstag, den 15. Juli, nimmt die Hirsch-Elf von 12 bis 17 Uhr an einem Benefizturnier zugunsten der Deutsche Kinderkrebsstiftung bei Fortuna Keppeln teil. Im Teilnehmerfeld befinden sich unter anderem die Oberligisten SV Straelen und 1. FC Kleve.

Am Dienstag, den 18. Juli, empfängt der heimische Landesligist Sportfreunde 97/30 Lowick den 1. FC zum Freundschaftsspiel. Der letzte Test findet voraussichtlich im Rahmen eines dreitätigen Trainingslagers in Holland am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr gegen den niederländischen Zweitligisten BV De Grafschaap Doetinchem statt.

Der Spielbetrieb in der Regionalliga West startet am letzten Juli-Wochenende (28.-30.07.).

Eine Übersicht der bisherigen - Stand: 31. Mai 2023 - Transfers des 1. FC Bocholt:

Zugänge:Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Florian Mayer (Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)