Regionalliga West: 1. FC Bocholt stellt ehemaligen Bundesliga-Profi als Sportchef vor

Der 1. FC Bocholt hat, nun auch offiziell, einen neuen Sportchef. Denn im Hintergrund werkelt dieser Mann schon lange am zukünftigen Kader herum.

Christopher Schorch bekleidet beim 1. FC Bocholt ab 1. Juli 2023 die neu geschaffene Position des angestellten "Geschäftsführers Sport und Organisation". Kurzum: Der ehemalige Bundesligaprofi wird neuer Sportchef am Hünting. Aktuell ist der 34-Jährige noch Assistent des Präsidiums beim Regionalligisten.

Ludger Triphaus, Präsident, sagt zu der neu geschaffenen Position: "Christopher hat durch seine Vita einen tiefen und umfassenden Einblick in die Lebenswelt der Fußballprofis. Seine Kompetenz hilft uns bei der weiteren Entwicklung des Vereins sehr. Bei Vorstandskollegen, Sponsoren und Fans hat er sich in kurzer Zeit eine hohe Akzeptanz erworben. 'Schorchi' besitzt zudem eine hohe soziale Kompetenz und lebt die Werte des 1. FC Bocholt wie Menschlichkeit, Respekt und Diversität. Wir sind im Präsidium der festen Überzeugung, mit Christopher Schorch die Zukunftsfähigkeit des 1. FC Bocholt sicherzustellen.“

Christopher Schorch, ergänzt: "Dass der 1. FC Bocholt mir so viel Vertrauen in so kurzer Zeit entgegenbringt, ehrt mich sehr. Wir haben noch eine Menge vor. Unser gemeinsamer Weg hat gerade erst begonnen. Wenn Vorstand, Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Fans weiter so gut an einem Strang ziehen, haben wir eine große Zukunft vor uns."

Während seiner aktiven Zeit spielte Schorch für klangvolle Vereine: Hertha BSC, Real Madrid II oder den 1. FC Köln. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte der Innenverteidiger in der 3. Liga (94 Einsätze). Er stand aber auch in der Bundesliga (23 Einsätze) und 2. Liga (10 Einsätze) auf dem Rasen.

1. FC Bocholt: Zu- und Abgänge im Überblick (Stand 27. Mai)

Zugänge: Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Florian Mayer (Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)