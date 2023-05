SV Rödinghausen: Eine Vorlage mehr als Engelmann - Assist-König wechselt zu Liga-Neuling

Der SV Rödinghausen hat vor wenigen Tagen einige Abgänge verabschiedet. Darunter auch seinen Assist-König Adrian Bravo Sanchez. Dessen neuer Verein steht fest.

Mit Vincent Schaub (Alemannia Aachen), Dominique Domröse (SC Wiedenbrück), Damjan Marceta (Wuppertaler SV), Leon Tigges, Yassin Ibrahim, Paul Danner, Janis Büscher, Malte Meyer und auch Adrian Bravo Sanchez (alle Ziel unbekannt) verabschiedete der SV Rödinghausen neun Spieler.

Nun hat nach Schaub, Domröse und Marceta auch Bravo Sanchez einen neuen Verein gefunden. Der 29-jährige Spanier wechselt zur U21-Mannschaft des SC Paderborn, die in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen wird.

Nach RevierSport-Informationen waren auch einige Regionalligisten an ihm dran. Immerhin kommt der Mittelfeldspieler in 34 Einsätzen auf satte 19 Scorerpunkte - vier Tore, 15 Vorlagen.

Er war in den zwei Jahren in Rödinghausen der Assist-König. Insgesamt kommt Bravo Sanchez auf 27 Torvorlagen und hat damit einen Assist mehr für den SV Rödinghausen gegeben als "Vereinslegende" Simon Engelmann (106 Spiele, 68 Tore, 26 Vorlagen). Doch während Bravo Sanchez nach Paderborn wechselt, kehrt Engemann von Rot-Weiss Essen nach Rödinghausen zurück und kann den Spanier dann wieder in der Vorlagen-Statistik des SVR übertrumpfen.

Dass der gebürtige Spanier, der Xavi, Iniesta und Cesc Fabregas als seine Vorbilder im RevierSport-Gespräch nannte, ein echter Vorlagen-König ist, beweisen nicht nur die Zahlen im Rödinghauser Trikot. Denn insgesamt spielte Bravo Sanchez mit dem FSC Lohfelden, Hessen Kassel und Rödinghausen für nur drei Vereine - seine Zahlen: 349 Pflichtspiele, 48 Tore und 100 Vorlagen! Mathematisch gesehen, ist er somit alle 2,3 Spiele an einem Tor beteiligt - ein absoluter Top-Wert!

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Daniel Flottmann, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Kevin Hoffmeier, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Luca Horn (Hansa Rostock II), Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen), Mordecai Zuhs (Rot Weiss Ahlen).