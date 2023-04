SV Rödinghausen: Mehr Vorlagen als Simon Engelmann - Assist-König lässt seine Zukunft offen

Dass der SV Rödinghausen immer wieder spannende Spieler hervorbringt, ist in der Branche bereits bekannt. Zu solchen Akteuren gehört auch Adrian Bravo Sanchez.

Erst zu Wochenbeginn hatte RevierSport in einem Artikel über Alexander Müller, Sportchef des SV Rödinghausen, die Arbeit der Ostwestfalen und allen voran das Auge für Zugänge gelobt.

Zu den Rödinghauser Volltreffern gehört auch Adrian Bravo Sanchez. Der 29-Jährige war im Sommer 2021 vom KSV Hessen Kassel zum SV Rödinghausen gewechselt und ist voll eingeschlagen.

Nach nicht einmal zwei vollendeten Spielzeiten im SVR-Trikot hat sich der zentrale Mittelfeldspieler bereits in die Vereinshistorie des SVR gespielt - oder besser gesagt: assistiert.

Denn Bravo Sanchez hat jüngst beim 2:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück seine 27. Torvorlage für den SV Rödinghausen verzeichnet. Damit hat er einen Assist mehr für den SV Rödinghausen gegeben als "Vereinslegende" Simon Engelmann (106 Spiele, 68 Tore, 26 Vorlagen).

"Vorlagen geben, war schon immer meine Prämisse. Ich bin ein absoluter Teamplayer und arbeite gerne für meine Mannschaftskollegen. Ich tue alles für den Erfolg. Dass ich jetzt der beste Assistgeber des SV Rödinghausen in der Regionalliga bin, macht mich natürlich stolz und ist auch eine große Ehre", sagt Bravo Sanchez gegenüber RevierSport.

Dass der gebürtige Spanier, der Xavi, Iniesta und Cesc Fabregas als seine Vorbilder nennt, ein echter Vorlagen-König ist, beweisen nicht nur die Zahlen im Rödinghauser Trikot. Denn insgesamt spielte Bravo Sanchez mit dem FSC Lohfelden, Hessen Kassel und Rödinghausen für nur drei Vereine - seine Zahlen: 349 Pflichtspiele, 48 Tore und 100 Vorlagen! Mathematisch gesehen, ist er somit alle 2,3 Spiele an einem Tor beteiligt - ein absoluter Top-Wert!

Kein Wunder, dass Bravo Sanchez, dessen Vertrag ausläuft, bei einigen Klubs das Interesse geweckt hat. Nach RevierSport-Informationen liegen ihm sowohl Anfragen aus der Regionalliga West als auch Südwest vor.

"Ich kann einen Verbleib in Rödinghausen nicht ausschließen. Schließlich fühle ich mich hier wohl. Aber im Fußball weiß man nie, was passiert. Ich lasse mir da noch etwas Zeit, was meine Zukunftsentscheidung betrifft", sagt er. Mit jeder weiteren Torvorlage dürfte er eine größere Auswahl, was seine Zukunft betrifft, haben.