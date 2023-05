Wuppertaler SV: Nächster Spieler unterschreibt! 16 Mann für 2023/2024 nun fix

Der Wuppertaler SV stellt aktuell nahezu täglich neues Personal an der Hubertusallee vor. Auch ein Spieler der SG Wattenscheid 09 wurde verpflichtet.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport bereits berichtet, dass sich Steve Tunga, der die abgelaufene Saison bei der SG Wattenscheid 09 verbrachte, ab dem 1. Juli 2023 dem Wuppertaler SV anschließen wird. Nun folgte die offizielle Bestätigung des WSV.

"Wir freuen uns, den nächsten Neuzugang beim WSV vorstellen zu können. Sein Name ist Steve Tunga, er ist 26 Jahre alt und kommt von der SG Wattenscheid 09. Als starker Zweikämpfer ist er im defensiven Mittelfeld zuhause. Mit seiner Verpflichtung herrscht eine noch größere Flexibilität im Kader. Wir wünschen ihm viel Erfolg und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit beim WSV", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Regionalligisten aus dem Bergischen Land.

Noch Anfang März antwortete Tunga auf RS-Nachfrage, ob er denn mit der SG Wattenscheid auch in die Oberliga gehen würde: "Die Oberliga ist nicht mein persönliches Ziel. Ich fühle mich gut und stark. Ich will wieder dorthin, wo ich mal war: in den Profifußball."

Beim Wuppertaler SV, der als aktueller Regionalliga-West-Vize angreifen will, ist er auf dem Weg zum Profitraum gut aufgehoben. Tunga nach seiner Unterschrift in Wuppertal: "Die Ambitionen des Vereins passen perfekt zu meinen Zukunftsplänen. Das Gesamtpaket, das mir geboten wurde, ist für mich einfach perfekt. Außerdem ist der Verein nah an meiner Heimat, was für mich sehr wichtig ist. Ich möchte gemeinsam mit dem WSV um den Aufstieg kämpfen und bin überglücklich, diesen Schritt zu gehen. Gleichzeitig bin ich auch dankbar für die Spielpraxis, die ich bei Wattenscheid bekommen habe."

Der 26-jährige Tunga kommt für die SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund II auf insgesamt 86 Regionalliga-West-Spiele (vier Tore, drei Vorlagen). Zudem spielte er in den Niederlanden für Almere City. Hier kam er in der 2. Liga 18 Mal zum Einsatz.

"Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der seine Stärken im Zweikampfverhalten hat. Das ist auch das, was uns noch im Mittelfeld fehlt, von daher wird er diese Rolle einnehmen. Ich freue mich über die Verpflichtung", sagt WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan.

Der WSV-Kader 2023/2024 im Überblick:

Tor: Sebastian Patzler, Mert Temiz (eigene U19)

Abwehr: Lion Schweers, Kevin Pytlik, Philipp Hanke, Durim Berisha, Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II)

Mittelfeld: Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Tobias Peitz, Kevin Rodrigues Pires, Lukas Demming, Jef Tchouangue (eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II), Kevin Hagemann

Angriff: Damjan Marceta (SV Rödinghausen)