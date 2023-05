Wuppertaler SV: Dieser Spieler der SG Wattenscheid 09 wird ein Rot-Blauer

Der Wuppertaler SV macht fleißig weiter auf dem Transfermarkt und hat den nächsten Spieler verpflichtet.

Nach Tim Korzuschek (Alemannia Aachen) - RevierSport berichtete - hat der Wuppertaler SV nach unseren Informationen die nächste externe Vertragsunterschrift in trockene Tücher gebracht.

Demnach wird Steve Tunga von der SG Wattenscheid 09 an die Wupper wechseln und ab dem 1. Juli 2023 ein Rot-Blauer. Tunga erhält nach RevierSport-Infos einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Hinter dem laufstarken Sechser der SG waren einige Regionalligisten her, doch am Ende gab der 26-jährige gebürtige Essen dem WSV seine Zusage.

Tunga heuerte im September 2022 als vereinsloser Spieler bei der SG Wattenscheid 09 an und bestritt in der abgelaufenen Saison 19 Begegnungen (ein Tor, zwei Vorlagen). Am Ende stieg er mit den 09ern ab, könnte aber aufgrund der Lizenz-Probleme des 1. FC Düren noch nachträglich am grünen Tisch den Klassenerhalt mit seinen Noch-Mannschaftskollegen feiern.

Noch Anfang März antwortete Tunga auf RS-Nachfrage, ob er denn mit der SG Wattenscheid auch in die Oberliga gehen würde: "Die Oberliga ist nicht mein persönliches Ziel. Ich fühle mich gut und stark. Ich will wieder dorthin, wo ich mal war: zurück in den Profifußball."

Beim Wuppertaler SV, der als aktueller Regionalliga-West-Vize angreifen will, ist er auf dem Weg zum Profitraum gut aufgehoben. Steve Tunga kommt für die SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund II auf insgesamt 86 Regionalliga-West-Spiele (vier Tore, drei Vorlagen). Zudem spielte er in den Niederlanden für Almere City. Hier kam er in der 2. Liga 18 Mal zum Einsatz.

Wuppertaler SV: Zwölf Spieler aktuell für 2023/2024 unter Vertrag

Mit Torwart Sebastian Patzler, Kevin Rodrigues Pires, Lion Schweers, Kevin Pytlik, Durim Berisha, Tobias Peitz, Lukas Demming, Jef Tchouangue, Kevin Hagemann, Philipp Hanke, Tim Korzuschek und Steve Tunga hat der Wuppertaler SV aktuell zwölf Spieler für die neue Saison unter Vertrag.

Nach RevierSport-Informationen ist der WSV auch stark an den Diensten von Offensivkraft Henri Matter (SV Lippstadt) und Innenverteidiger Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück, zuletzt an den SV Lippstadt ausgeliehen) interessiert. Hier sollen nach unseren Informationen aber auch einige Drittligisten hinter dem Duo her sein. Auch sind weiter im WSV-Blickfeld: die beiden Essener Oguzhan Kefkir und Felix Herzenbruch.