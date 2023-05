Regionalligist Energie Cottbus kam gegen Rot-Weiß Erfurt nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Kulisse war fast bundesligareif.

18.674 Zuschauer pilgerten am 32. Spieltag der Regionalliga Nordost zum Stadion der Freundschaft. Und das nicht ohne Grund, denn es stand das Spitzenspiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt auf dem Programm.

Die Ausgangslage war klar. Cottbus konnte mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger aus der Landeshauptstadt von Thüringen die Nordost-Meisterschaft am drittletzten Spieltag perfekt machen.

Doch die große Fan-Party fiel aus - zumindest vorerst. Beide Teams trennten sich 1:1 (0:1)-Remis. Die Hausherren haben den Aufstieg aber weiter in der eigenen Hand, bei vier Punkten Vorsprung auf Erfurt, und benötigen noch einen Sieg.

In der ersten Halbzeit setzte Cottbus die Gäste mit einem aggressiven Pressing früh unter Druck, so dass sich Erfurt kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte. Die Mannschaft von Cheftrainer und Ex-Schalke-Profi Claus-Dieter Wollitz startete gut, ohne sich aber große Chancen zu erarbeiten - bis zur 29. Minute. Stürmer Timmy Thiele scheiterte aus fünf Metern an RWE-Keeper Lukas Schellenberg.

Das sollte sich rächen. Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte die kalte Dusche für den Spitzenreiter. Nazzareno Ciccarelli, gebürtiger Herner, traf aus 20 Metern mit einem sehenswerten Distanzschuss und brachte den Tabellenzweiten in Führung. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Cottbus den Druck, aber die Defensive von Erfurt stand kompakt und ließ wenig zu. In der 83. Minute war es dann aber doch passiert: Joker Tim Heike traf nach einer Flanke zum 1:1-Ausgleich und versetzte das Stadion der Freundschaft in Ekstase. Für den ganz großen Punch sollte es aber nicht mehr reichen, obwohl Cottbus auf den Siegtreffer drängte.

Der Meister der Regionalliga Nordost trifft in der Aufstiegsrelegation am 7. und 11. Juni auf die SpVgg Unterhaching, sofern der Meister der Regionalliga Bayern die Lizenzauflagen erfüllen kann.