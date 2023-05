RWO: Kleeblätter mit zwei Zugängen für die Saison 2023/2024

Rot-Weiß Oberhausen hat am Freitag, 12. Mai 2023, gleich zwei neue Spieler für die erste Mannschaft präsentiert. Zwei Eigengewächse rücken in den Kader 2023/2024 auf.

Rot-Weiß Oberhausen setzt auch in Zukunft auf den eigenen Nachwuchs: Gleich zwei RWO-U19-Talente erhalten ab dem 1. Juli 2023 Profiverträge. Nämlich: Die Abwehrspieler Dominik Burghard und Kerem Yalcin.

Innenverteidiger Burghard, der in der Jugend des MSV Duisburg und VfL Bochum ausgebildet wurde, wechselte im Sommer 2021 zur U19 von Bayer 04 Leverkusen. Von dort kam er im vergangenen Jahr an die Lindnerstraße. In der aktuellen Saison konnte er in der A-Junioren Bundesliga und in der Sonderspielrunde insgesamt fünfmal treffen.

"Dominik hat im vergangenen Jahr in der U19 seine Qualitäten unter Beweis gestellt und ist zu einem Leistungsträger geworden. Deshalb freuen wir uns, dass er in der nächsten Saison seine ersten Schritte bei uns im Herrenbereich machen kann", erklärt RWO-Sportchef Patrick Bauder.

Auch der 19-jährige Burghard freut sich über den Sprung in den Regionalligakader: "Ich habe mich bisher sehr gut in Oberhausen eingelebt. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison und darauf im Stadion Niederrhein auflaufen zu dürfen."

Yalcin spielt seit der U14 an der Lindnerstraße und ist aktuell Kapitän der U19. Gegen den 1.FC Düren konnte er in dieser Saison schon sein Regionalliga-Debüt feiern.

"Wir freuen uns, dass Kerem seine ersten Schritte im Herrenbereich bei uns machen wird. Wir kennen ihn schon seit der U14 und er war stets ein Führungsspieler. Er hat sich dadurch für die erste Mannschaft empfohlen", lobt Bauder den 18-jährigen Yalcin.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung für den Verein, bei dem ich den größten Teil meiner Jugend gespielt habe, weiter spielen zu dürfen. Als Oberhausener Junge kann ich es kaum erwarten vor den Fans im Stadion Niederrhein aufzulaufen", ergänzt der gebürtige Oberhausener Yalcin.

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024:

Tor: Daniel Davari, Robin Benz

Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Kerem Yalcin, Dominik Burghard (beide eigene U19), Pierre Fassnacht

Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor

Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)