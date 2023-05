SC Wiedenbrück: Verstärkungen von Rot-Weiss Essen und SV Rödinghausen kommen

Die Alt-Jahrgänge von Rot-Weiss Essens U19 müssen sich nach dem Abstieg in die Niederrheinliga neue Vereine suchen. Einen Spieler zieht es in die Regionalliga West.

Nach Arnis Osmani, der zum westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen wechselt, hat auch ein zweiter Spieler der U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen eine neue Herausforderung gefunden.

Kapitän Ben Hüning wechselt in die Regionalliga West. Der SC Wiedenbrück hat den Essener U19-Abwehrchef als zweiten Zugang vorgestellt.

"Die Planung für die kommende Saison läuft auf Hochtouren. Daher können wir euch auch bereits die nächste Neuverpflichtung vorstellen. Ben Hüning hat für zwei Jahre unterschrieben. Wir freuen uns auf dich, Ben", heißt es von Wiedenbrücker Seite. Der 18-jährige Hüning absolvierte in dieser Saison 22 Pflichtspiele für die Essener U19 und kam im Sommer 2022 vom MSV Duisburg zu RWE.

Und den dritten Zugang gab es am Freitag, 12. Mai 2023, auch noch zu vermelden. Dominique Domröse wechselt vom SV Rödinghausen nach Rheda-Wiedenbrück.

Zuvor hatte der SC Wiedenbrück bereits Francesco Di Pierro vom SC Preußen Münster II vorgestellt. Der Mittelfeldspieler lief zuvor bereits für Rot Weiss Ahlen und den SV Lippstadt auf und passt perfekt in die Wiedenbrücker Philosophie: "Francesco soll als Achter unser Mittelfeld verstärken und bekommt bei uns als junges Talent die Chance seine Qualitäten in der Regionalliga zu beweisen", freut sich Wiedenbrücks Vorstandsmitglied Dominik Jansen über den Transfer.

SC Wiedenbrück: Aktuell stehen zehn Mann unter Vertrag

Die Wiedenbrücker spielen einmal mehr eine gute Saison und wollen auch in der nächsten Serie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. "Das wird immer unser Ziel bleiben. Wir wollen wieder den Klassenerhalt so früh wie möglich schaffen. Dafür basteln wir an einem guten Kader. Wir haben jetzt schon einige gute Jungs unter Vertrag und sind da auf einem guten Weg", erklärt Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann.

Dieser kann nämlich neben den Zugängen Hüning, Domröse und Di Pierro auch mit den Torhütern Marcel Hölscher und Luca Beermann planen, zudem besitzen auch die Abwehrspieler Tim Geller und Beytullah Özer Verträge für die nächste Serie. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Luca Kerkemeyer sowie die Stürmer Saban Kaptan und Niklas Szeleschus.

Derweil werden Niklas Kaiser (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Manfredas Ruzgis (Rot-Weiß Oberhausen), Hendrik Lohmar (FC Gütersloh), Leon Tia (SV Rödinghausen) und Maik Amedick (Borussia Dortmund II, war ausgeliehen) den SC Wiedenbrück verlassen.