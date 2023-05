SV Straelen: 18 Scorerpunkte in der Oberliga - nächster Neuer hat unterschrieben

Der SV Straelen hat in Sachen Zugänge für die neue Saison losgelegt: Der nächste Neue wurde am Freitag präsentiert.

Nach der Verpflichtung von Seong-sun You (Preußen Münster II) hat der SV Straelen einen weiteren Spieler aus der Oberliga, diesmal vom Niederrhein, für die neue Saison dingfest gemacht.

Der 27-jährige Tom Hirsch schließt sich dem SV Straelen und das gleich für drei Jahre. "Er ist ein absoluter Wunschspieler, deshalb auch die lange Vertragslaufzeit", erklärt Straelens Boss Hermann Tecklenburg.

Der Offensivmann schoss den MSV Düsseldorf in der Saison 2021/22 mit 22 Toren und zwölf Vorlagen in die Oberliga Niederrhein und ist bei seinem aktuellen Verein Germania Ratingen mit 14 Treffern und vier Assists der Top-Scorer der Mannschaft.

"Tom ist ein sehr variabler Offensiv-Allrounder, der über die Flügel und in der Spitze agieren kann. Wir freuen uns auf ihn", sagt Kevin Wolze, Straelens Sportchef.

SV Straelen: Wolze will Wieder-Aufstieg nicht kategorisch ausschließen

Der Abstieg des SV Straelen in die Oberliga Niederrhein steht schon seit Monaten so gut wie fest. Auch Wolze konnte sich auf den sportlichen Niedergang vorbereiten und bastelt seit einiger Zeit am neuen Kader. Mit Sunay Acar wurde bekanntlich bereits ein neuer Trainer an der Römerstraße vorgestellt. "Sunay wird um den 5. Juli herumloslegen. Am 11. August startet ja dann die Oberliga-Saison mit einem Mammut-Programm von 40 Spielen. Wir werden auf jeden Fall vorbereitet sein", betont Wolze.

Anders als Straelens Vereinsboss Hermann Tecklenburg, der von einer Rückkehr in die Regionalliga nichts hören will - RevierSport berichtete - will Sportchef Wolze dies nicht kategorisch ausschließen. "Es ist nicht unser Ziel. Aber man weiß ja nie, was im Sport passiert. Wir müssen erst einmal einen Kader zusammenstellen und dann in die Saison gehen. Dann werden wir sehen, wo wir uns in der Tabelle positionieren und im Fall der Fälle uns durchaus nochmal mit der Regionalliga beschäftigen. Ich will das gar nicht ausschließen und ich glaube, dass Hermann das auch nicht tut."