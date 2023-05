Für den Neuanfang: SV Straelen schlägt bei Oberliga-Topteam zu

Der SV Straelen ist längst aus der Regionalliga abgestiegen. Für den Neubeginn in der Oberliga Niederrhein gibt es nun einen Zugang.

Es fühlt sich nach einer langen Saison an für den SV Straelen, der bereits seit einiger Zeit als sicherer Absteiger aus der Regionalliga West feststeht. Am Freitag will sich der SVS erhobenen Hauptes verabschieden. Zum Abschluss der Spielzeit steht das Gastspiel beim SV Rödinghausen an (19 Uhr, RS-Liveticker).

Nach der Sommerpause geht es in der Oberliga Niederrhein weiter, dort wollen die Grenzländer einen Neustart hinlegen. Und dafür haben sie nun den zweiten Neuzugang vermeldet. So wird Seong-sun You ab der kommenden Spielzeit an der Römerstraße auflaufen. Der Südkoreaner wird die rechte Außenbahn der Straelener verstärken, ist dort flexibel einsetzbar. Er hat einen Vertrag über eine Saison unterzeichnet.

Der 22-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft von Preußen Münster. Dort hat You zur starken Saison der Adlerträger beigetragen. Aktuell stehen sie auf dem zweiten Platz der Oberliga Westfalen, führten die Tabelle über weite Strecken der Saison an. You kam in 21 von 31 möglichen Partien zum Einsatz, zumeist allerdings als Einwechselspieler. Ein Tor und drei Vorlagen stehen nach 481 Spielminuten für ihn zu Buche.

You wurde bei Rot-Weiss Essen ausgebildet, kam dort in den Junioren-Bundesligen zum Einsatz. In seiner Zeit als Senior trug er die Trikots von Hammer SpVg, Blau-Gelb Überruhr, Holzwickeder SC und zuletzt eben Münster. Nach Nachwuchsstürmer Marcio Blank (KFC Uerdingen U19) ist er der zweite Transfer der Straelener.

SV Straelen: Stammspieler verlängert Vertrag

Und trotz des Abstiegs gibt es auch eine Vertragsverlängerung zu vermelden. Dacain Baraza bleibt dem Verein treu. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger ist in der laufenden Saison gesetzt und bestritt 25 Regionalliga-Partien. "Wir freuen uns sehr, dass Dacain ein weiteres Jahr Teil unserer Mannschaft bleibt! Er ist eine feste Stütze und wichtiger Bestandteil unseres Vereins", heißt es in einer Mitteilung des SVS.