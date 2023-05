Fußball-West-Regionalligist Alemannia Aachen macht weiter Dampf in seiner Kaderplanung für die Serie 2023/2024.

Alemannia Aachen hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Jan Strauch verlängert. Der 20-Jährige geht damit in seine zweite Saison in der Regionalliga-West-Mannschaft der Aachener.

In dieser Saison stand Strauch 19-mal im Kader der Ersten Mannschaft, der Keeper kann bisher aber noch nicht auf einen Pflichtspieleinsatz zurückblicken.

Alemannia Aachen kennt er aber nicht nur aus seinem ersten Jahr im Herrenbereich, vielmehr verbrachte Strauch schon viele Jahre seiner Jugend in der Kaiserstadt. Bereits in der U12 und U13 hat der Keeper für die Alemannia im Tor gestanden und kam schließlich nach einigen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach 2018 zurück zur Alemannia. Über die U17 und die U19 hat er sich schließlich in den Kader des Viertliga-Kaders gespielt.

"Jan hat die ganze Saison über sehr professionell gearbeitet. Er hat unsere anderen beiden Torhüter im Training stets gefordert und sich als junger Spieler auch charakterlich super in die Mannschaft eingefügt. Ich merke bei Jan, dass er diesen Verein lebt und mit dem Herzen dabei ist. Wir freuen uns, unseren jungen Keeper aus der eigenen Jugend auch in der nächsten Saison weiter in Aachen zu sehen", kommentierte Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller die Vertragsverlängerung.

"Ich möchte mich bei Sascha, Hans und Helge für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und bin glücklich, weiter bei Alemannia unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Ich habe richtig Bock auf Alemannia, die Fans und Aufstiegskampf", zeigte sich Strauch begeistert.

Alemannia Aachen: Transfers im Überblick (Stand 9. Mai)

Zugänge: Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (RWO), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Sascha Marquet (Fortuna Köln), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz)

Abgänge: Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, Leihende), Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Tim Korzuschek, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Marcel Damaschek, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)