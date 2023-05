1. FC Bocholt: Nächster Zugang - früherer Drittliga-Profi kommt

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Es handelt sich um einen offensiven Mittelfeldmann, der Drittliga-Erfahrung mitbringt.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der 1. FC Bocholt bei seinem Regionalliga-Konkurrenten Rot Weiss Ahlen fündig geworden. Jan Holldack wechselt im Sommer von der Werse an den Hünting.

Der 26-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag in Bocholt. Er ist der dritte Neuzugang nach Noah Salau (Wuppertaler SV) und Dustin Heveling (eigene U19).

Holldack wird das offensive Mittelfeld des FCB in der anstehenden Spielzeit verstärken. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bocholt", sagt der gebürtige Troisdorfer zu seinem Wechsel. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Christopher Schorch (Kaderplaner, d. Red.) und Dietmar Hirsch (künftiger Trainer, d. Red.). Sie haben mich komplett von dem Konzept beim 1. FC überzeugt. Ich werde alles für den 1. FC Bocholt geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und erfolgreichen Fußball zu spielen."

Holldack spielte seit Herbst 2020 für Ahlen. Er stammt aus der Jugend des 1. FC Köln, ging danach den Schritt nach England in die Reserve des FC Brentford. Nach seiner Rückkehr lief er für den Wuppertaler SV, KFC Uerdingen, Bonner SC, VfR Aalen und eben zuletzt für RWA auf. Insgesamt kommt Holldack auf 145 Partien in der vierten Liga. 2018 gehörte er zum Aufstiegskader von Uerdingen und sammelte in der Folgesaison 15 Drittliga-Einsätze für den KFC.

"Ich kenne Jan schon einige Jahre und durfte beim KFC Uerdingen zusammen mit ihm in die 3. Liga aufsteigen", sagt Kaderplaner Schorsch. "Er ist ein sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler, der unser Zentrum deutlich beleben wird. Jan ist technisch und im Zweikampf stark, hervorragend im Eins-gegen-Eins, ein guter Standardschütze und passt auch charakterlich total zu unserem Klub."

Neben den drei Zugängen stehen in Bocholt acht Abgänge fest. Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, Leihende), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV, Leihende) und Kapitän Tim Winking (unbekannt) laufen ab dem Sommer für andere Vereine auf.