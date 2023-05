1. FC Bocholt: Nach sieben Jahren: Kapitän und Aufstiegsheld löst Vertrag auf

Nächster Abgang beim 1. FC Bocholt: Der Kapitän verlässt den Regionalligisten nach sieben Jahren im Verein aus beruflichen Gründen.

Beim 1. FC Bocholt geht es mit Blick auf die Kaderplanung Schlag auf Schlag. Nach den ersten Neuzugängen verkündete der Verein, der kürzlich den Klassenerhalt in der Regionalliga West perfekt machte, den Abgang eines verdienten Spielers.

Tim Winking wird die Bocholter im Sommer verlassen. Der Kapitän spielt mit einer einjährigen Unterbrechung seit Anfang 2014 am Hünting und gehört seit sieben Jahren dauerhaft zum Kader. Seinen Vertrag hat der 29-Jährige aus beruflichen Gründen aufgelöst.

Winking hatte sowohl den Aufstieg in die Landesliga als auch den Sprung in die Regionalliga im vergangenen Jahr miterlebt. Der Innenverteidiger sei eine "Identifikationsfigur für unsere Fans", betonte Präsident Ludger Triphaus in einer Mitteilung. "Wir bedauern sehr, dass er uns verlässt. Tim wird uns sportlich und menschlich sehr fehlen. Wir akzeptieren aber selbstverständlich seine Entscheidung und werden ihm keine Steine in den Weg legen."

Aktuell steht der gebürtige Münsteraner bei 248 Pflichtspiel-Einsätzen für Bocholt. Sollte er auch in den verbliebenden beiden Saisonpartien auf dem Platz stehen, würde er sich mit einem Jubiläum verabschieden. "Das wird für mich dann sehr besonders", sagt der Abwehrmann.

1. FC Bocholt: Transfers für 2023/24 Zugänge: Noah Salau (Wuppertaler SV), Dustin Heveling (eigene U19) Abgänge: Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, Leihende), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV, Leihende)

Und weiter: "Ich habe hier eine super Zeit gehabt und viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Die Aufstiege, Pokalspiele am Hünting, der Nichtabstieg und viele weitere Ereignisse werden mir immer positiv im Gedächtnis bleiben. Es war mir eine Ehre, fast neun Jahre für den FC zu spielen und den Verein sechs Jahre als Kapitän zu repräsentieren."

Bei welchem Verein Winking seine Laufbahn fortsetzt, ist offen. Er ist bereits der siebte Abgang in Bocholt. Zudem geht auch Trainer Marcus John am Saisonende. Demgegenüber stehen zwei Neuzugänge (siehe Infobox).