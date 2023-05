Alemannia Aachen: Umbruch geht weiter - langjähriger Spieler geht im Sommer

Nächste Personalentscheidung bei Alemannia Aachen. Nach knapp sechs Jahren verlässt ein Innenverteidiger den Verein.

Bei Alemannia Aachen vergeht aktuell kaum ein Tag ohne Personalentscheidung. Da bildet der heutige Donnerstag keine Ausnahme. Mit Alexander Heinze wird ein langjähriger Spieler in der neuen Saison nicht mehr für die Kaiserstädter auflaufen. Das gab der TSV am Nachmittag bekannt. Man habe sich gemeinsam darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, heißt es vom Verein.

Der 29 Jahre alte Innenverteidiger kam 2017 vom FK Pirmasens ins Dreiländereck. Im Sommer 2021 verließ er Aachen schon einmal, nach einem halben Jahr ohne Klub unterzeichnete Heinze einen neuen Vertrag. Für welchen Verein er in der nächsten Spielzeit auflaufen wird, ist offen.

Insgesamt bestritt Heinze 164 Pflichtspiele für die Alemannia (14 Tore, fünf Vorlagen). In der laufenden Saison sind es nur 13, eine Schulterverletzung verhinderte weitere Einsätze.

"Nach vielen Überlegungen und offenen Gespräche haben wir letztlich gemeinsam den Entschluss gefasst, dass Alex in der neuen Saison nicht mehr für die Alemannia auf dem Platz stehen wird", wird Geschäftsführer Sascha Eller zitiert. "Alex hat in der vergangenen Saison für den Klassenerhalt trotz großer Schmerzen immer 100 Prozent gegeben, um unseren Verein in der Liga zu halten. Dafür und für seinen langjährigen Einsatz in weit mehr als 100 Spielen können wir ihm nur mehr als dankbar sein."

Heinze selbst betont, dass sich Aachen über die letzten Jahre zu seinem Herzensverein entwickelt habe. "Daher tut mir dieser Abschied natürlich sehr weh. Ich bedanke mich bei allen Menschen im Verein sowie bei den einzigartigen Fans für die vergangene Zeit und wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste."

Damit stehen bereits 13 Abgänge fest. Acht Spieler hat die Alemannia für den Angriff auf die Tabellenspitze in der kommenden Saison bislang verpflichtet, mit Offensivmann Suheyel Najar von Wehen Wiesbaden könnte ein weitere Neuzugang zeitnah hinzukommen.

Alemannia Aachen: Transfers im Überblick (Stand 4. Mai)

Zugänge: Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (RWO), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Sascha Marquet (Fortuna Köln), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz)

Abgänge: Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, Leihende), Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Tim Korzuschek, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Marcel Damaschek, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)