SV Rödinghausen: Stürmer verlässt die Ostwestfalen

Der SV Rödinghausen hat zuletzt die Vertragsverlängerung seines Kapitäns bekanntgegeben. Nun teilte der Verein einen Abgang mit.

Noch zu Beginn der Woche hatte Daniel Flottmann seinen Vertrag beim SV Rödinghausen verlängert.

Wenige Tage später gab der SV Rödinghausen bekannt, dass Malte Meyer und der Klub in Zukunft getrennte Wege gehen.

Der 24-jährige Mittelstürmer kam im Sommer 2022 nach Rödinghausen, nachdem er zuvor in Lüneburg mit 17 Treffern in 37 Spielen auf sich aufmerksam machte. In Rödinghausen gelangen ihm in der laufenden Serie vier Tore. "Malte hat einen hervorragenden Charakter und er hat sich stets im Training, als auch in den Spielen voll reingehauen. Nach offenen und ehrlichen Gesprächen haben beide Seiten festgestellt, dass die Erwartungen hinsichtlich der kommenden Saison zu unterschiedlich sind. Wir wünschen Malte für seinen weiteren Weg alles Gute", erklärt Alexander Müller die Vertragsauflösung nach der Saison. Meyer war ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 an die Ostwestfalen gebunden.

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück). In der Serie 2023/2024 erwartet Müller ein sehr enges Rennen: "Ich glaube, dass kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen wird. Und dann wird es sehr spannend. Denn viele Klubs wie Aachen, Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln und einige U23-Mannschaften haben Großes vor. Das wird eine sehr spannende Regionalliga-West-Saison 2023/2024."