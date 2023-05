SV Rödinghausen: Rekordspieler macht weiter - Kapitän verlängert seinen Vertrag

Der SV Rödinghausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Jetzt verlängerte auch der Rekordspieler seinen Vertrag.

Fast 400 Spiele in der Regionalliga West, davon allein 195 für den SV Rödinghausen: Daniel Flottmann ist mit 218 Pflichtspieleinsätzen absoluter Rekordspieler der Wiehen-Elf und wird diese Statistiken nun noch weiter in die Höhe schrauben.

Der 38-jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, bis zum 30.06.2024 verlängert. "'Flotti' ist für mich ein absoluter Musterprofi und ein Spieler, der vorangeht. Seine Leistungen sind ein wichtiger Teil des Erfolgs des SV Rödinghausen in den letzten Jahren. Gerade unsere jungen Spieler profitieren von seiner Erfahrung, was für uns sehr wertvoll ist", erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer und Sportchef des SV Rödinghausen.

Auch der Kapitän freut sich sehr über eine weitere Saison am Wiehen: "Ich fühle mich sehr wohl in Rödinghausen und gehe mit großer Vorfreude in meine siebte Saison hier. Ich spüre hier nach wie vor ein großes Vertrauen seitens der Verantwortlichen und habe natürlich eine enge Verbundenheit zum SVR aufgebaut. Wir haben noch einiges vor, wo ich dabei sein und vor allem dazu auch meinen Beitrag leisten möchte."

Flottmann ist somit Spieler Nummer 22, der für 2023/2024 einen Vertrag beim SV Rödinghausen besitzt. Diese Spieler haben Vertrag für 2023/24: Patrick Choroba, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Malte Meyer, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück.

Rekordspieler der Regionalliga West:

1. Marcel Hölscher - 321 Spiele

2. Lukas Nottbeck - 309 Spiele

3. Simon Engelmann - 307 Spiele

4. Thomas Kraus - 287 Spiele

5. Stipe Batarilo - 283 Spiele

6. Marcel Platzek - 280 Spiele

7. Julian Wolff - 278 Spiele

8. Oliver Zech - 277 Spiele

9. Kevin Grund - 264 Spiele

10. Sven Kreyer - 263 Spiele

10. Daniel Flottmann - 263 Spiele