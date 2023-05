RWO: Zweiter Neuer da - Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten

Rot-Weiß Oberhausen plant den neuen Kader. Ein Stürmer vom SC Wiedenbrück hat nun bei RWO unterschrieben.

Nach Rechtsverteidiger Moritz Montag, der vom Wuppertaler SV kommt, hat Rot-Weiß Oberhausen nun den zweiten Zugang für die neue Saison in der Regionalliga West vorgestellt.

In der soll es lange um den Aufstieg in die 3. Liga gehen, denn vermutlich wird es keinen Topfavoriten geben, der dem Rest der Liga finanziell überlegen ist. Auf jeden Fall soll RWO besser abschneiden als aktuell, wo es nur zu Rang sieben in der Regionalliga West reicht. Tore sollen dabei unter anderem vom zweiten Zugang kommen, der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Denn die Oberhausener haben Manfredas Ruzgis vom SC Wiedenbrück unter Vertrag genommen. In dieser Saison kommt der Stürmer in seinen 26 Einsätzen auf neun Tore und vier Vorlagen.

Insgesamt kommt der 1,89m große Mittelstürmer auf 87 Einsätze in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück und die U23 des 1. FC Köln.

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024: Tor: Daniel Davari, Robin Benz Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Kerem Yalcin (eigene U19) Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holtaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück) Abgänge: Nils Winter (Alemannia Aachen), Nico Petritt (Fortuna Düsseldorf II), Aaron Berzel, Jerome Propheter (beide unbekannt)

„Mit Manfredas bekommen wir einen zweikampfstarken Stürmer, der uns in der Offensive neue Möglichkeiten eröffnen wird. Körperlich bringt er die besten Voraussetzungen mit, um unser Spiel noch torgefährlicher zu machen“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder zum Transfer.

Und Ruzgis betont nach seiner Unterschrift bei den Kleeblättern: "Der Wechsel passt sehr gut zu mir. Als ich von dem Interesse aus Oberhausen erfahren habe, habe ich mich sehr gefreut und musste nicht zweimal überlegen. Die Malocher-Mentalität, die hier in Oberhausen gelebt wird, passt sehr gut zu mir. Ich werde auf dem Platz alles geben, um mit der Mannschaft und den Fans Erfolge zu feiern."