Regionalliga West: Platzek-Doppelpack führt Bocholt zum Klassenerhalt, Marcus John ist „mega stolz“

Der 1. FC Bocholt hat mit dem 4:2-Sieg beim FC Schalke 04 II den Klassenerhalt in der Regionalliga West gesichert. Trainer Marcus John feierte ausgelassen mit den Fans.

Am Hünting darf gefeiert werden: Der 1. FC Bocholt bleibt auch in der kommenden Saison Regionalligist. Ein 4:2 (1:1)-Sieg beim FC Schalke 04 II beseitigte die letzten Zweifel und sorgte für den rechnerisch perfekten Klassenerhalt.

Nach der anschließenden Party mit den rund 300 mitgereisten Fans erzählte Trainer Marcus John freudestrahlend: „Wir freuen uns riesig, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft haben. Jetzt brauchen wir nicht mehr auf die 3. Liga zu gucken. Somit können wir die zwei noch ausstehenden Partien etwas lockerer angehen. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft und die Fans, die uns super unterstützt haben.“

Zuvor musste der Aufsteiger allerdings einiges investieren: Die 1:0-Führung durch Mannschaftskapitän Tim Winking (15.) glich Rufat Dadashov schnell aus (22.). Bis zur Pause kreierte Bocholt vielversprechende Großchancen durch Malek Fakhro (39.) und Marcel Platzek (43.), S04-Keeper Justin Treichel verhinderte Schlimmeres. Eine Chancenverwertung, wie sie für den Aufsteiger „normalerweise unüblich“ sei, resümierte John.

Im zweiten Durchgang verwandelten Platzek (48.) und Angreifer Dadashov (51.) jeweils einen Strafstoß. Danach wussten die Gäste das Spiel endgültig auf ihre Seite zu ziehen: Platzek schnürte den Doppelpack (53.), der eingewechselte Gordon Wild machte mit dem Elfmeter zum späten 4:2 den Deckel drauf (92.). „Das war ein Wechselbad der Gefühle. Mit dem glücklicheren Ende für uns“, analysierte Coach John.

Schema: FC Schalke 04 II: Treichel - Kyerewaa, Boboy, Aliu, Guzy (65. Aamadin) - Sané (65. Klein), Schell, Balouk (72. Kurt), Müller, Castelle (81. Flotho) - Dadashov. 1.FC Bocholt: Wickl - Grund (65. Fejzullahu), Winking, Windmüller, Stojanovic - Lorch, Simoes Ribeiro, Bugla, Voelcke - Platzek (88. Wild), Fakhro (74. Schumacher). Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong Zuschauer: 600 Tore: 0:1 Winking (15.), 1:1 Dadashov (22.), 1:2 Platzek (48., Strafstoß), 2:2 Dadashov (51., Strafstoß), 2:3 Platzek (53.), 2:4 Wild (92., Strafstoß)

In den vergangen Wochen sei seine Mannschaft „nochmal enger zusammengerückt“, erkämpfte acht Zähler aus den letzten fünf Partien. Für den 48-Jährigen das Resultat harter Arbeit: „Wir haben in erster Linie an Abständen und Abläufen gearbeitet. Das hat super funktioniert. Im Schlussspurt haben wir dann richtig gute Vorstellungen hingelegt und uns somit den Klassenerhalt verdient."

Schalke II droht sich die Saison zu verspielen

Bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 ist die Laune hingegen alles andere als gut. Zum zweiten Mal in Folge musste Königsblau vier Gegentore schlucken. Die gute Hinrunde mit Tabellenrang sieben zur Saisonhälfte wird Woche für Woche verspielt, nun droht ein zweistelliger Platz im Tableau.

Trainer Jakob Fimpel mit Erklärungsversuchen: „Wenn du frühzeitig gesichert bist und Klarheit hast, dann kommen da mal so Spiele raus. Dazu kommt, dass wir Spieler an die Profis abgegeben haben. Ich kann die Gründe verstehen. Trotzdem ist es enttäuschend und ärgerlich. Im Training hatte ich eigentlich kein so schlechtes Gefühl, das Spiel war aber gar nichts.“

In der kommenden Woche (5. Mai, 19.30 Uhr) steht dann das Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen auf dem Plan. Fimpel möchte von seinem Team ein anderes Gesicht sehen und in der Restspielzeit „noch zwei vernünftige Spiele machen“. Der 1. FC Bocholt empfängt einen Tag später den 1. FC Kaan-Marienborn (6. Mai, 14 Uhr).