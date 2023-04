In der Regionalliga Südwest waren in der Englischen Woche zwei Spitzenteams im Einsatz, die ihre Auswärtsaufgaben bravourös meisterten.

Die Regionalliga-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Während in der Regionalliga West mit Preußen Münster, in Bayern mit der SpVgg Unterhaching und im Norden mit dem VfB Lübeck (der Tabellenzweite HSV II hat keine Lizenz beantragt) die jeweiligen Meister schon so gut wie feststehen, geht es in den zwei anderen Staffeln deutlich knapper und spannender zu.

Im Nordosten gibt es einen Dreikampf um den Titel. Dort duellieren sich die Traditionsklubs Rot-Weiß Erfurt, Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena um ein Ticket für die Aufstiegsrelegation.

Ebenfalls sehr spannend geht es in der Südwest-Staffel zu. Am Dienstag waren mit dem SSV Ulm und der TSG Hoffenheim II zwei Spitzenteams im Einsatz.

Der Tabellenführer SSV Ulm gab sich keine Blöße und gewann die Auswärtspartie in Freiberg souverän mit 3:1. Für den früheren Bundesligisten war es der erste Dreier nach zuletzt vier sieglosen Partien. Damit hat die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle die Minikrise beendet und ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit 57 Punkten nach 28 Partien rangiert Ulm an der Tabellenspitze.

Der erste Verfolger ist - seit Dienstagabend - die Zweitvertretung von Hoffenheim. In einem schwierigen, intensiven U23-Duell setzte sich die TSG mit 2:1 beim FSV Mainz 05 II durch. Dadurch kletterte Hoffenheim auf Rang zwei und liegt nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Ulm zurück.

Die Kraichgauer feierten in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz den fünften Sieg in Serie und dürfen vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Mit Vincent Wagner steht bei der TSG ein Trainer an der Seitenlinie, der als langjähriger Spieler bei Rot-Weiss Essen (2007-2014) aktiv war und in der vergangenen Spielzeit erfolgreich die U19 von RWE coachte. Bei seiner ersten Seniorenstation leistet Wagner in Hoffenheim gute Arbeit und führte die Mannschaft auf Anhieb in die Spitzengruppe.

"Wir wussten, dass es schwer werden wird, in Mainz zu bestehen und sind umso glücklicher, dass wir das geschafft haben", erklärte der 36-Jährige nach dem Abpfiff.

Tabellendritter in der Regionalliga Südwest ist der TSV Steinbach (53 Punkte). Ulm, Hoffenheim II oder Steinbach - eine der drei Mannschaften wird am Ende der Saison wohl in die 3. Liga aufsteigen. Alle drei Vereine haben bis zum 01. März fristgerecht die Lizenz beantragt.