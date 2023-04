Regionalliga: Nächster Zugang für den SV Rödinghausen - 10-Tore-Stürmer kommt

Zweiter Sommer-Zugang für den SV Rödinghausen: Der West-Regionalligist hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet.

Der SV Rödinghausen legt mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison nach. Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen die SG Wattenscheid präsentierte der Tabellenvierte der Regionalliga West den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24.

Thilo Töpken wechselt von Rot-Weiss Koblenz an den Wiehen. Der 24 Jahre alte Mittelstürmer erzielte für den Südwest-Regionalligisten in dieser Saison sechs Tore in 26 Einsätzen in der Liga. Dazu bereitete er drei Treffer vor. Und im Verbandspokal Rheinland kommt der 1,92-Meter-Mann bereits auf vier Tore und drei Vorlagen in vier Partien.

"Thilo ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der über viel Tempo und Durchschlagskraft verfügt", lobt Rödinghausens Sportchef Alexander Müller. "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil und wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat."

Der gebürtige Oldenburger spielte im Nachwuchs für Werder Bremen und Eintracht Braunschweig, wo er in der zweiten Mannschaft erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. Vor seinem Wechsel nach Koblenz im vergangenen Sommer stand er zudem beim SSV Jeddeloh II und Hannover 96 unter Vertrag.





Töpken ist der zweite Zugang für den SVR. Vergangene Woche hatte der Regionalliga-Meister der Saison 2019/20 bereits die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Dino Bajric (kommt von Alemannia Aachen) verkündet. Insgesamt haben die Ostwestfalen zum aktuellen Zeitpunkt 17 Spieler unter Vertrag.