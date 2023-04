Regionalliga West: SV Rödinghausen macht Spieler Nummer 16 für die nächste Saison fix

Der SV Rödinghausen treibt die Planungen für die kommende Regionalliga-Saison voran und hat nun beim 16. Spieler Vollzug gemeldet.

Beim SV Rödinghausen geht es mit Blick auf die Planungen für die kommende Saison nun Schlag auf Schlag. Einen Tag nach der Verpflichtung von Dino Bajric (kommt von Alemannia Aachen) meldete der West-Regionalligist erneut Vollzug - diesmal handelt es sich um eine Vertragsverlängerung.

So hat Patrick Kurzen seine Zusage für die Spielzeit 2023/24 gegeben. Damit ist es dem SVR gelungen, einen weiteren Leistungsträger an den Verein zu binden. Der 26 Jahre alte Flügelspieler hat in dieser Saison erst eine Partie verpasst - verletzungsbedingt. Er kommt auf 25 Einsätze mit fünf Toren und drei Vorlagen.

Und insgesamt stand Kurzen bereits in 129 Partien für die Rödinghauser auf dem Rasen (15 Tore, elf Vorlagen). Er war 2019 vom SC Verl an den Wiehen gewechselt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Patti langfristig verlängern konnten", wird Geschäftsführer Alexander Müller zu der Vertragsverlängerung zitiert. "Er hat sich in den letzten Jahren zu einem unserer absoluten Leistungsträger entwickelt und ist definitiv ein Gesicht unserer Mannschaft."

Insgesamt stehen damit nun bereits 16 Spieler für die kommende Saison beim aktuellen Tabellenvierten der Regionalliga West unter Vertrag.

Diese 16 Spieler besitzen für die kommende Saison einen Vertrag:

Patrick Kurzen, Thiago Estevao, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Malte Meyer, Dino Bajric (Alemannia Aachen).