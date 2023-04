Regionalliga West: Gladbach stolpert, Schalke bezwingt Rot Weiss Ahlen

Am Ostersonntag standen in der Regionalliga West zwei Partien auf dem Plan. Dabei ist die Meisterschafts-Entscheidung wieder ein Stück näher gekommen.

Rot Weiss Ahlen hat es in der Regionalliga West verpasst, den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen. Das Kellerkind verlor zuhause gegen die U23 des FC Schalke. Währenddessen rückt die Meisterfeier von Preußen Münster immer näher.

Das liegt nicht nur an den herausragenden Leistungen der Adlerträger, sondern auch an dem Ergebnis aus Köln. Dort ist die U23 von Borussia Mönchengladbach bei der Fortuna nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Dadurch beträgt Münsters Vorsprung elf Punkte mit einem eigenen Spiel in der Hinterhand.

Im Topspiel des 29. Spieltags ging Gladbach direkt mit der ersten Chance in Führung. Ein Chipball reichte aus, um die Kölner Kette zu überwinden. Mika Schroers schloss trocken ab (14.). Doch die Fortuna kämpfte sich noch vor der Pause zurück und kam in Person von Dustin Willms zum Ausgleich (35.).

In der zweiten Partie am Ostersonntag hat die Schalker U23 seinen Platz im Tabellenmittelfeld gefestigt. Bei Rot Weiss Ahlen gewann die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel mit 3:1 (1:0). Für RWA war es die sechste Niederlage im siebten Spiel.

In einer munteren Partie spielten beide Teams von Beginn an mutig nach vorne. Bereits nach zwei Minuten musste Schalke-Keeper Justin Treichel eingreifen, parierte einen Distanzschuss von Gianluca Marzullo mit den Fingerspitzen. Schalke hatte zwar mehr Ballbesitz, Ahlen dafür die größeren Chancen.

Diese blieben allerdings ungenutzt. Stattdessen gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball konnte Ahlen-Keeper Till Brinkmann den Schuss von Sidi Sané nur nach vorne abwehren. Daniel Kyerewaa reagierte am schnellsten und staubte ab (31.).

In Halbzeit zwei hätte Sané frühzeitig für die Entscheidung sorgen können, doch sein Schuss knallte an den Pfosten (54.). Auf der anderen Seite sorgte vor allem Patrick Twardzik immer wieder für Unruhe. Nach zwei vergebenen Möglichkeiten innerhalb weniger Minuten war er zur Stelle und traf zum verdienten Ausgleich (63.).

Beide Mannschaften spielten in der Schlussphase auf Sieg. Das glücklichere Ende hatte aber Königsblau. Aus dem Nichts tauchte Niklas Castelle vollkommen frei vor dem Ahlener Tor auf und überwand Brinkmann im Eins-gegen-Eins (79.). Ahlen rannte nun an und Schalke traf. Moritz Flotho erzielte in der Nachspielzeit den Endstand.