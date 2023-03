Regionalliga West: Fortuna II siegt mit Profi-Unterstützung, auch Düren holt drei Punkte

Am Samstag ging es in der Regionalliga West auf vier Plätzen um Punkte. Fortuna Düsseldorf II und der 1. FC Düren konnten ihre Nachholspiele für sich entscheiden.

Vier Nachholspiele standen in der Regionalliga West auf dem Programm. Nachdem Rot Weiss Ahlen bereits am Freitagabend mit einem 3:0-Sieg über den SC Wiedenbrück vorgelegt und den ersten Sieg unter Trainer Markus Kaya zu bejubeln hatte, wollten Fortuna Düsseldorf II und der 1. FC Düren im Keller nachlegen.

Tabellenführer Preußen Münster war beim 1. FC Bocholt gefordert und hatte doch etwas Mühe mit dem Aufsteiger. Am Ende stand ein 2:1-Auswärtssieg für die Preußen - der elfte Sieg in Serie!

Fortuna Düsseldorf II durfte beim Gastspiel beim SV Lippstadt auf Profi-Unterstützung bauen: Angreifer Daniel Ginczek, der in der 75. Minute den Endstand markierte, Linksverteidiger Nicolas Gavory und Außenspieler Kristoffer Peterson unterstützten die U23 auf dem Weg zum 3:0-Sieg und drei wichtigen Punkten für den Klassenerhalt.

Die Lippstädter hatten die erste richtig große Chance, nach einer halben Stunde vom Elfmeterpunkt in Führung zu gehen, doch die Hausherren vergaben. Kurz vor der Halbzeit schlugen die Düsseldorfer dann eiskalt und gleich doppelt zu: Zunächst besorgte Ephraim Kalonji (42.) das 1:0 für die Fortunen, Jona Niemiec legte mit dem Halbzeitpfiff das zweite Tor nach.

Kaan-Marienborn unterliegt in Spiel 1 nach dem Rückzug

Der 1. FC Düren war beim 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast. Im ersten Spiel, nachdem die Siegerländer die Abmeldung seiner Regionalliga-Mannschaft bekannt gegeben hatte, brachte Marc Brasnic (17.) die Dürener in Führung, gleichzeitig der Halbzeitstand. Joker Fin Stromberg (78.) erhöhte in der Schlussphase auf 2:0 und sicherte Düren im Aufsteigerduell einen wichtigen Dreier.

Mit Fortuna Köln (21 von 27 Punkten in den letzten neun Spielen) empfing der SV Rödinghausen eines der formstärksten Teams in der Liga. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es torlos in die Kabinen, im zweiten Spielabschnitt waren es die Gastgeber, die die Partie spät in ihre Bahnen lenkten. Jeff-Denis Fehr (83.) sorgte nach einem Abpraller für das Tor des Tages. Nach neun ungeschlagenen Spielen die erste Pleite für die Kölner.