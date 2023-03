Regionalliga: Wechselfehler, Blick zur 3. Liga, Rückzug - so ist der STand im Abstiegskampf

Bei Vereinen, die in Gedanken schon in der Oberliga waren, keimt in der Regionalliga wieder Hoffnung aus. Es sind turbulente Tage.

Die Ausgangslage in der Regionalliga West ist klar: Vier Vereine steigen in die Oberligen ab, einer steigt in die 3. Liga auf. Im Gegenzug kommen vier neue Vereine aus den Oberligen in die Regionalliga. Steigt aus der 3. Liga niemand ab, verringert sich die Zahl der Absteiger auf drei. Aktuell auf den Aufstiegsplätzen der Oberligen: SSVg Velbert (Oberliga Niederrhein), TuS Bövinghausen und SC Paderborn 07 II (Oberliga Westfalen) sowie FC Wegberg-Beeck (Mittelrheinliga). Doch seit dieser Woche ist nichts mehr wie vorher in der West-Staffel. Zum einen war da der Wechselfehler des 1. FC Köln II - durch den das 3:2 bei der SG Wattenscheid vermutlich für die U21 des FC als verloren gewertet wird. Im Gegenzug erhält Wattenscheid die Punkte aber wohl nicht. Konsequenz: Köln hätte statt vier nur einen Punkt Vorsprung auf den 15. Platz. Der war bis Donnerstag der erste Abstiegsplatz, sollte kein NRW-Team aus der 3. Liga in die West-Staffel absteigen (BVB II, RWE, Verl, Viktoria oder MSV). Dann kam aber der Rückzug des 1. FC Kaan-Marienborn, der seine erste Mannschaft komplett abmeldet. Konsequenz hier: Neben dem SV Straelen, der hoffnungslos abgeschlagen Letzter ist und auch nicht mehr in der Regionalliga spielen will/kann, steht der zweite Absteiger fest. Und zwar der aktuelle Tabellenvierte 1. FC Kaan-Marienborn, der die neuen Zulassungs-Bestimmungen des Verbandes nicht mehr mittragen kann. Damit reicht Platz 15 auf jeden Fall am Ende der Saison, umd die Klasse zu halten. Steigt nun kein Team aus der 3. Liga ab, reicht auch Rang 16. Womit Rot Weiss Ahlen und die SG Wattenscheid wieder dick in der Verlosung sind. Und das hätte vor wenigen Tagen niemand auf der Rechnung gehabt. Daher werden die SGW und Ahlen nun neben den eigenen Ergebnissen vor allem darauf achten, wie sich der BVB II und RWE in der 3. Liga schlagen, denn sie sind noch die ersten Kandidaten für einen eventuellen Abstieg in die West-Staffel der Regionalliga.

