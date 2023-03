Alemannia Aachen: RWO-Leistungsträger vor der Unterschrift - zwei weitere Spieler im Visier

Alemannia Aachen will in der kommenden Saison angreifen. Für dieses Unternehmen wollen die Kaiserstädter auch einige erfahrene Regionalligaspieler verpflichten.

Einen guten Monat, am 15. Februar, ist es her, dass Sascha Eller folgende Worte gegenüber RevierSport wählte: "Es gilt, eine gute Saison zu Ende zu spielen und die entfachte Euphorie mit in die neue Spielzeit zu nehmen. Denn klar ist: Nächstes Jahr wollen wir richtig angreifen!"

Für dieses Ziel will der Geschäftsführer von Alemannia Aachen seinem Trainer Helge Hohl natürlich auch einen guten Kader zusammenstellen.

Ein Eckpfeiler soll dabei Nils Winter sein. Nach RevierSport-Informationen wird der Rechtsverteidiger noch in dieser Woche zum Medizin-Check in Aachen erwartet und bei einem erfolgreichen Abschneiden der Untersuchungen im Sommer von Rot-Weiß Oberhausen zur Alemannia wechseln. Vom Aachener Winter-Interesse wurde bereits berichtet.

Für Winter, der in Oberhausen ein absoluter Leistungsträger ist, wäre es eine Rückkehr an den Tivoli. Im Oktober 2020 kam der gebürtige Wolfsburger von der Sportvereinigung Elversberg nach Oberhausen. Für die SVE bestritt Winter 45 Partien (zwei Tore, fünf Vorlagen).

Diese Spieler stehen - Stand: 20. März 2023 - ab dem 1. Juli 2023 bei Alemannia Aachen unter Vertrag: Benjamin Hemcke (bis 2024 von Viktoria Köln ausgeliehen, Anm. d. Red), Franko Uzelac, Marcel Johnen und Vleron Statovci.

Neben Nils Winter bekundet Alemannia Aachen nach RS-Informationen auch starkes Interesse an Stürmer Sascha Marquet (Fortuna Köln) sowie Linksverteidiger Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger). Auch das Duo spielte schon in der Vergangenheit für die Alemannia.

Vor seiner Zeit im Saarland war der beim VfL Wolfsburg ausgebildete pfeilschnelle Außenbahnspieler auch schon in Aachen unter Vertrag. Für die Alemannia kommt Winter auf insgesamt 90 Einsätze (drei Treffer, 21 Vorlagen) in seiner Karriere. Ab dem 1. Juli 2023 sollen dann weitere Spiele auf dem Tivoli für Aachen hinzukommen.