1. FC Bocholt: Kader sorgt für Schockstarre am Hünting - "wir pfeifen aus dem letzten Loch"

Bitter für den 1. FC Bocholt! Der Aufsteiger kassierte eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in einer sehr wilden Schlussphase.

Der 1. FC Bocholt zeigte gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach II eine leidenschaftliche Leistung und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da.

Mit 4:3 gewannen die Gladbacher vor rund 1000 Fans am Hünting. "Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte. Jedoch können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir selbst immer drei oder vier Tore schießen. Daher müssen wir an unserer defensiven Kompaktheit arbeiten", resümierte Gladbachs U23-Trainer Eugen Polanski.

Auch der ehemalige Bundesliga-Profi wusste, dass seine Mannschaft nicht immer einen 2:3-Rückstand drehen wird. Denn bis zur 72. Minute führten die Hausherren mit diesem Ergebnis.

Polanski war zu diesem Zeitpunkt nicht zufrieden. "In dieser Situation waren wir zu leichtsinnig, das hätten wir kompakter verteidigen müssen", monierte Polanski das 2:3 von Grodon Wild, schob aber gleich hinterher: "Die Reaktion, die die Mannschaft dann gezeigt hat, muss ich ihr aber hoch anrechnen. Sie hatte erneut diesen unbedingten Siegeswillen."

1. FC Bocholt: Reck - Stojanovic (46 .Wild), Hanraths, Winking, Beckert- Ribeiro (90. Mvibudulu), Abel, Lorch, Obst, Fejzullahu (66. Bugla) - Fakhro Reck - Stojanovic (46 .Wild), Hanraths, Winking, Beckert- Ribeiro (90. Mvibudulu), Abel, Lorch, Obst, Fejzullahu (66. Bugla) - Fakhro Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky – Kemper, Najjar, Lieder, Walde (51. Italiano) – Fraulo (78. Meuer), Lofolomo – Borges Sanches, Schroers (68. Kader) – Noß (59. Beckhoff), Telalovic. Schiedsrichter: Felix Weller. Tore: 0:1 Lofolomo (4.), 1:1 Fakhro (17., FE), 1:2 Schroers (23.), 2:2 Fakhro (45.+1, FE), 3:2 Wild (72.), 3:3 Beckhoff (82.), 3:4 Kader (89.) Zuschauer: 993

Phil Beckhoff erzielte in der 82. Minute das 3:3, ehe der eingewechselte Cagatay Kader für die Entscheidung sorgte. Die fiel dann in der 88. Minute. Nachdem Yvandro Borges Sanches das Leder an die Latte setzte, staubte Kader zum 4:3 Endstand ab.

"Im Nachhinein regt man sich nach so einem Spiel natürlich umso mehr auf, wenn man verloren hat. Aber ich finde, dass die Mannschaft nach den vielen Tiefschlägen und schlechten Nachrichten unter der Woche hier heute eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Personell pfeifen wir ein wenig aus dem letzten Loch, aber das müssen wir jetzt kompensieren. Die kommenden Aufgaben werden nicht einfacher", bilanzierte ein enttäuschter Marcus John, Trainer des 1. FC Bocholt.