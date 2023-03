Preußen Münster: 22 Scorerpunkte! Dieser Stürmer steht auf der Wunschliste

Der SC Preußen Münster ist eigentlich im Angriff gut aufgestellt. Doch für die 3. Liga wollen die Preußen nochmal nachlegen.

Der SC Preußen Münster, der im Eiltempo in Richtung 3. Liga marschiert, hat tolle Stürmer in seinen Reihen.

Gerrit Wegkamp (24 Spiele, 17 Tore, zwei Assists) und Andrew Wooten (22 Partien, 12 Treffer, zehn Vorlagen) kommen zusammen auf 29 Tore und wären sicherlich auch eine Etage über der Regionalliga West ein tolles Duo. Aber: Die Münsteraner wollen sich im Angriff noch breiter aufstellen.

Und das sollten sie auch. Denn obwohl Sportchef Peter Niemeyer nach RevierSport-Informationen den Vertrag mit Talent Deniz-Fabian Bindemann (elf Regionalliga-Einsätze, zwei Tore - sieben Oberliga-Spiele, sechs Treffer) gerne verlängern würde, stehen hier die Zeichen auf Abschied. Wie RS erfuhr, sucht der 20-Jährige eine neue Herausforderung, um in der Serie 2023/2024 mehr Spielpraxis zu sammeln und im Bestfall Stammspieler in der Regionalliga zu werden.

Münster muss nach Alternativen suchen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind die Preußen nicht nur an Mittelfeldspieler Rene Klingenburg interessiert - RevierSport berichtete - sondern haben auch ein Auge auf Semih-Serhat Güler geworfen - den 22-Scorerpunkte-Mann (15 Tore, sieben Vorlagen) des Wuppertaler SV.

Jüngst sagte WSV-Sportchef Stephan Küsters noch gegenüber RS über Güler: "Semih hat sich das erarbeitet, dass er auf Listen von Drittligisten steht und Gespräche führt. Wir haben diese Personalie aber noch lange nicht aufgegeben und werden versuchen ihn in Wuppertal zu halten. Aber klar: einfach wird das nicht sein."

Güler will auf jeden Fall in die 3. Liga. Im November 2022 betonte er schon: "Ich will 15 plus X Tore erzielen und wir sind noch in der Liga heiß im Rennen sowie im Niederrheinpokal. Natürlich will ich aufsteigen, das war auch das erklärte Saisonziel. Und gegen einen Sieg im Pokal hätte auch niemand in Wuppertal etwas einzuwenden."

15 plus X Tore, das Ziel hat er erreicht, aber mit dem WSV wird er weder aufsteigen noch den Niederrheinpokal (Aus gegen Rot-Weiss Essen im Viertelfinale) in dieser Saison gewinnen. Vielleicht dafür aber mit Preußen Münster ab dem 1. Juli 2023 in der 3. Liga auf Torejagd gehen...