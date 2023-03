Regionalligist Preußen Münster kann langsam für die 3. Liga planen. Ob Deniz-Fabian Bindemann dann auch zum Kader gehört, werden die nächsten Wochen zeigen.

Preußen Münster ist in der Regionalliga West nicht aufzuhalten und marschiert von Sieg zu Sieg. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann hat nach 24 Partien 59 Punkte auf dem Konto – eine Wahnsinnsbilanz.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach II beträgt bereits elf Punkte und dazu hat Münster noch eine Partie in der Hinterhand. Der Aufstieg ist längst nur noch Formsache und die Planungen für eine mögliche Drittliga-Saison können bereits intensiviert werden.

Doch es gibt nicht nur Gewinner in der laufenden Spielzeit. Stürmer Deniz-Fabian Bindemann spielt aktuell fast gar keine Rolle, obwohl er eigentlich durchstarten wollte.

Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Lippstadt saß der 20-Jährige 90 Minuten auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Es war das bereits 14. Mal, dass das Eigengewächs zwar im Kader stand, aber nicht berücksichtigt wurde.

In dieser Saison bestritt er bislang nur acht Pflichtspiele und stand einmal in der Startelf – deutlich zu wenig für seine Ansprüche. Sechs Einsätze (sechs Tore) konnte Bindemann für die Oberliga-Reserve verbuchen – so traf er auch beim 3:3-Auswärtsremis gegen den ASC Dortmund am Sonntag.

Dabei gilt Bindemann als großes Sturm-Juwel. Seit 2014 spielt er für Preußen Münster und debütierte bereits mit 18 in der Regionalliga. In den ersten anderthalb Jahren erzielte der Youngster stolze 13 Treffer in 36 Partien. Mittlerweile gibt es für den 20-Jährigen allerdings kein Vorbeikommen an den beiden Torjägern Gerrit Wegkamp (17 Tore) und Andrew Wooten (12 Tore), weshalb der gebürtige Münsteraner häufig nur zum Zuschauen verdammt ist.

Gegenüber der Bild sprach Markus Peter, Bindemanns Berater, über die aktuelle Lage seines Schützlings: "Das hatten wir uns eigentlich ganz anders vorgestellt. Die aktuelle Situation macht Deniz natürlich nicht besonders glücklich. Wir führen bereits Gespräche, reden aber genauso weiterhin mit den Preußen. Doch Deniz braucht eine sportliche Perspektive."

Besonders erwähnenswert: Der Vertrag von Bindemann läuft am Ende der Saison aus. Preußen-Sportchef Peter Niemeyer betont immer wieder, dass der Verein gerne mit dem Talent verlängern würde. Wenn sich die Situation für den Angreifer allerdings nicht bessert, sieht es wohl eher nach einem Abschied aus.