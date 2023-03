SG Wattenscheid 09: Doppelspitze aus Casalino und Lerche hält Wattenscheid am Leben

Beim Spiel gegen den SV Straelen setzte Wattenscheids Trainer Christian Britscho auf eine Doppelspitze bestehend aus Felix Casalino und Dennis Lerche.

Die SG Wattenscheid 09 holte am 26. Spieltag der Regionalliga West mit dem 2:1-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht SV Straelen den ersten Sieg nach zuletzt fünf Pleiten in Serie in diesem Jahr.

Wattenscheids Aufstiegsheld Felix Casalino brachte die SGW mit einem ersten Regionalliga-Tor überhaupt auf die Siegerstraße.

Nach der Partie kündigte ein erfreuter Casalino an, dass seine Mannschaft in der kommenden Woche gegen die U23 des 1. FC Köln alles dafür tun werde, um den nächsten Dreier einzufahren.

„Es ist ein Weltklasse-Gefühl. Besonders am Ende war es wirklich knapp, da Straelen bis zum Schluss gekämpft hat. Aber wir waren einfach konzentrierter und haben alles wegverteidigt. Wir haben das super gemacht und durch den zweiten Treffer von Lerche Straelen dann den Stecker gezogen”, erklärte Casalino nach dem Spiel.

Für mich persönlich kam der Treffer in dieser Saison zwar zu spät, aber irgendwann muss der Knoten platzen. Felix Casalino

Dennoch zeigte sich Casalino nach dem umkämpften Sieg und seinem wichtigen Tor selbstkritisch: „Es war ein überragendes Gefühl, mein erstes Tor in dieser Saison zu machen. Für mich persönlich kam der Treffer in dieser Saison zwar zu spät, aber irgendwann muss der Knoten platzen”, so der 24-Jährige.

Auch für Sturmpartner Dennis Lerche lief es gegen Straelen optimal. Nachdem Lerche die Vorlage zum ersten Tor der SGW leistete, legte er in Halbzeit zwei mit einer sehenswerten Direktabnahme den zweiten Treffer für seine Mannschaft nach.





„Wir haben uns für die gute Leistung belohnt und unser Spiel über die Bühne gebracht. Dass ich momentan einen Lauf habe, freut mich persönlich natürlich sehr. Jedoch sind wir eine Mannschaft und da arbeitet jeder für den anderen und das klappt momentan ganz gut”, erklärte Lerche nach seinem bereits 11. Saisontor. Weitere Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

Britscho setzt auf Doppelspitze und lobt Casalino

Nach der 2:3-Niederlage gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag setzte SGW-Trainer Christian Britscho im Spiel gegen den SVS auf eine Doppelspitze. Eine Umstellung, die sich bezahlt machen sollte.

„Wir haben in der letzten Woche gemerkt, dass es uns in der jetzigen Situation gut tut, mit einer Doppelspitze zu agieren. Auch 'Casa' hat in der vergangenen Woche gut trainiert. Er ist als Aufstiegsheld in die Regionalliga gegangen und hat dann lange überhaupt nicht getroffen. Dennoch ist er immer positiv geblieben und hat der Mannschaft den Rücken gestärkt. Er ist sehr professionell mit der Situation umgegangen und deshalb freut es mich sehr, dass er getroffen hat”, erklärte Britscho in Bezug auf die Systemumstellung seiner Mannschaft.

