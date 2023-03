SG Wattenscheid 09: Knabe-Lerche hält sein Sieg-Versprechen - Dreier und Tor in Straelen

Die SG Wattenscheid hat sich nach fünf Start-Niederlagen ins Jahr 2023 zurückgemeldet: Beim SV Straelen siegte die SG mit 2:1!

"Wir sind Wattenscheid 09, wir geben nicht auf. Ich sage, wir holen sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen. Wir müssen als Team diese kleinen Fehler, die wir die ganze Zeit machen, versuchen abzustellen und dann wird das schon", das betonte Dennis Knabe-Lerche nach dem 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach II.

Gesagt, getan: Die SG Wattenscheid 09 fuhr zum SV Straelen und siegte mit 2:1. Beim Schlusslicht hielt also der SG-Torjäger sein Versprechen mit einem Sieg und sogar einem weiteren Treffer.

Knabe-Lerche hatte nach der 1:0-Führung durch Felix Casalino (30.) auf 2:0 (61.) erhöht - sein 11. Saisontreffer.

Auch, wenn Ken Mata fünf Minuten vor Schluss noch das 1:2 erzielte, durfte sich Wattenscheid endlich wieder über einen Dreier freuen.

Die SG Wattenscheid 09 ist wieder bis auf sechs Punkte an einem Nicht-Abstiegsplatz dran. Und die nächsten Gegner sind der 1. FC Köln II, der am nächsten Wochenende (Samstag, 16. März, 16 Uhr) ins Lohrheidestadion kommt, und der SV Lippstadt auswärts (Samstag, 1. April, 14 Uhr). Mit der Leistung an der Straelener Römerstraße ist für die Mannschaft von Trainer Christian Britscho mit Sicherheit auch in diesen beiden Spielen einiges drin. Ein Sieg fehlt ja noch, damit Dennis Knabe-Lerche sein Versprechen auch vollständig einlöst.

SV Straelen: Paris - Päffgen, Schütte, Fionouke, Myamoto - Heller (72. Yanagisawa), J. Munsters (83. Huijsman), N. Munsters (65. Yamada), Mata - Harouz, Dünnwald (46. Arifi).

SG Wattenscheid 09: Neufeld - Brdaric, Sindermann, Malcherek, Britscho - Yildiz (59. Renke), Wiebel, Tunga, Cirillo (72. Meier) - Casalino (75. Roscher), Knabe-Lerche (90.+5 Lucas).

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk.

Tore: 0:1 Casalino (30.), 0:2 Knabe-Lerche (61.), 1:2 Mata (85.).

Zuschauer: 490

Gelbe Karten: - Meier, Knabe-Lerche.