In der Regionalliga Nordost ist der Kampf um die Meisterschaft sehr spannend. Die VSG Altglienicke konnte sich in den letzten Wochen zu einem Titelanwärter entwickeln.

Während der Titelkampf in der Regionalliga West schon so gut wie entschieden ist und Preußen Münster der Konkurrenz enteilen konnte, geht es in der Regionalliga Nordost heiß her. Zwischen dem Primus Energie Cottbus und dem Tabellenfünften Chemnitzer FC liegen gerade einmal sieben Punkte.

Eine Mannschaft, die sich überraschend im Meisterschaftskampf angemeldet hat, ist die VSG Altglienicke. Der Regionalligist ist aktuell das mit Abstand formstärkste Team der Liga und sammelte aus den vergangenen fünf Partien 15 Punkte – mehr geht nicht!

Besonders beeindruckend: Altglienicke kassierte in allen fünf Spielen kein einziges Gegentor. Durch diese starke Serie kletterte der Klub auf den vierten Tabellenplatz und liegt nur sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter zurück – dazu hat die VSG zwei Partien weniger absolviert.

Die starke Defensive ist in diesem Jahr das Faustpfand der Truppe von Cheftrainer Karsten Heine. So konnten beide Auswärtspartien bei den zwei besten Teams der Liga – Erfurt und Cottbus – jeweils mit 2:0 gewonnen werden. In dieser Form ist dem Klub aus Berlin alles zuzutrauen.

Ein Garant für den aktuellen Aufschwung ist Kapitän Philipp Zeiger. Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen ist der Abwehrchef in der Dreierkette und gehört mit seiner Zweikampf– und Kopfballstärke zu den absoluten Leistungsträgern der Heine-Elf. Außerdem erzielte er in der laufenden Spielzeit als Innenverteidiger bereits drei Treffer. In dieser Kategorie liegen nur Tim Campulka (Chemnitzer FC, 5 Tore) und Jonas Hildebrandt (Energie Cottbus, 4 Tore) vor dem 32-Jährigen.

Sechs Jahre spielte Zeiger für Rot-Weiss Essen

Der VSG-Spielführer stand in 19 der 21 Liga-Partien über die volle Spielzeit auf dem Feld – einmal wurde er bereits nach einer 5:0-Halbzeitführung zur Pause ausgewechselt. Im Sommer 2020 wechselte Zeiger zur VSG Altglienicke, nachdem er zuvor sechs Jahre für Rot-Weiss Essen die Schuhe schnürte.

175 Pflichtspiele absolvierte der 1,94-Meter-Hüne für den Traditionsklub von der Hafenstraße und war mehrere Spielzeiten in der Innenverteidigung gesetzt. Falls Altglienicke die Form in den nächsten Monaten bestätigen kann, könnte es sogar zu einem baldigen Wiedersehen mit RWE kommen – in der 3. Liga…