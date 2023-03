Für den Wuppertaler SV ist der Traum von der dritten Niederrheinpokal-Finalteilnahme in Serie geplatzt. Die Leistung gegen Rot-Weiss Essen (0:1) machte trotzdem Mut.

Die Vorfreude war bei Stephan Küsters, Sportchef des Regionalligisten Wuppertaler SV, vor dem Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Rot-Weiss Essen groß. Der 51-Jährige sprach von einem Saison-Highlight: "Die ganze Stadt Wuppertal brennt auf dieses Duell gegen RWE. Ich erwarte eine Kulisse von 10.000 plus X Zuschauern."

Die vom Sportchef erhofften 10.000 Zuschauer konnten beim Pokalderby nicht ganz erreicht werden. Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit verkündete Stadionsprecher Carsten Kulawik die Besucherzahl: 9782 Fans pilgerten am Mittwochabend ins Stadion am Zoo und sahen eine 0:1-Niederlage gegen den Rivalen aus Essen.

Wuppertal lag gegen den ersatzgeschwächten Drittligisten zur Pause verdient mit 0:1 zurück, steigerte sich dann aber nach dem Seitenwechsel und hatte durch Marco Stiepermann und Serhat-Semih Güler den Ausgleich auf dem Fuß – doch das Happy-End blieb aus.

Wuppertals Trainer Hüzeyfe Dogan konnte seinem Team anschließend keinen Vorwurf machen: "In der ersten Halbzeit lebte das Spiel von der Spannung. Da hatten wir leider ein paar Ballverluste, wo der Gegner schnell umgeschaltet hat. Durch den Rückstand haben wir uns nicht beeindrucken lassen, aber wir hatten das Quäntchen Glück nicht. Es war etwas unglücklich. Wir haben alles reingehauen und nach vorne geschmissen, daher ein großes Lob an meine Mannschaft. Es hat leider nicht geklappt, aber die Mannschaft hat alles gegeben."

Die fünf meistbesuchten Heimspiele des Wuppertaler SV in dieser Saison: 1. Wuppertaler SV – Rot-Weiss Essen, Niederrheinpokal (9782 Fans, 01. März 2023) 2. Wuppertaler SV – Alemannia Aachen, Regionalliga West (3232 Fans, 19. August 2022) 3. Wuppertaler SV – Rot Weiss Ahlen, Regionalliga West (2626 Fans, 23. Juli 2022) 4. Wuppertaler SV – Fortuna Köln, Regionalliga West (2251 Fans, 19. November 2022) 5. Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen, Regionalliga West (2150 Fans, 22. Oktober 2022)

Für den WSV war das Viertelfinale gegen RWE natürlich die mit Abstand größte Kulisse in dieser Saison. In der Regionalliga West kommen im Schnitt nur 1743 Fans zu den Heimspielen des Traditionsklubs aus dem Bergischen Land. Und dass, obwohl die Dogan-Elf auf Tabellenplatz drei steht und bereits sieben Heimsiege feiern konnte.





In zwei Tagen (04. März, 14 Uhr) steht die nächste Partie im Stadion am Zoo an – der 1. FC Köln II reist nach Wuppertal. Es wird spannend, wie viele Zuschauer dann kommen werden.