Regionalliga-Aufsteiger: Lübeck fast durch, HSV verzichtet, so sieht es in den anderen Ligen aus

Vier Aufsteiger gibt es aus den Regionalligen in die 3. Liga. Zwei können den Sekt schon fast kaltstellen.

Fünf Regionalligen, vier Aufsteiger. In jedem Jahr ist es ein Ärgernis, dass nicht alle Meister aufsteigen dürfen. In der laufenden Saison steigen die Meister aus den Staffeln im Westen, im Norden und im Südwesten direkt auf. Die Meister aus dem Nordosten und aus Bayern müssen den vierten Aufsteiger in einer Relegation ausspielen.

Zwei der vier Aufsteiger stehen schon Anfang März fast fest. Im Westen dominiert Preußen Münster die Liga nach Belieben. Elf Spiele hat Münster noch zu bestreiten. Der Vorsprung beträgt elf Punkte, das bessere Torverhältnis, zudem haben die Preußen ein Spiel weniger als die Konkurrenz ausgetragen.

Ebenso klar sieht es im Norden aus. Hier führt der VfB Lübeck zwar "nur" mit sieben Punkten vor der U23 des HSV. Zudem haben die Hamburger eine Begegnung weniger ausgetragen. Aber: Am Mittwoch gab der HSV bekannt, dass er darauf verzichtet, für die U23 eine Drittliga-Lizenz zu beantragen.

Nach Ansicht des Vorstands und der Nachwuchsleitung sei ein potenzieller Aufstieg „finanziell, infrastrukturell und auch sportlich hinsichtlich der Entwicklung junger Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll“. Hannover II auf dem dritten Platz hat bei einer weniger ausgetragenen Begegnung bereits 13 Zähler Rückstand auf Lübeck, elf Partien muss der VfB noch bestreiten.

Im Südwesten sind die Vorzeichen auch klar. Der SSV Ulm führt die Tabelle souverän mit sieben Zählern Vorsprung vor der TSG Balingen an. Noch einen Zähler dahinter kommen der FC Homburg und die Kickers aus Offenbach. 14 Spieltage stehen hier noch aus.

Enger geht es im Nordosten zu. Hier liegen zwischen Spitzenreiter RW Erfurt und dem Chemnitzer FC auf Rang fünf nur fünf Punkte. Energie Cottbus (Rang 2), CZ Jena (Rang drei) und VSG Altglienicke auf dem vierten Platz mischen noch mit um die Meisterschaft, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Gegen den Meister aus Bayern. 14 Spieltage vor dem Ende führt hier die SpVgg Unterhaching die Tabelle an, zwei Punkte dahinter folgen die Würzburger Kickers. Zwischen diesen beiden Teams wird die Meisterschaft entschieden, denn Nürnberg II auf Platz drei hat bereits satte 17 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.