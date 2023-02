Fortuna Köln: Prominente Gäste zum 75. Jubiläum - Nächster Angriff zur neuen Saison?

Der SC Fortuna Köln hat in den vergangenen Tagen sein 75-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Wir haben mit dem Präsidenten gesprochen.

75 Jahre SC Fortuna Köln: Dieses Jubiläum macht Hanns-Jörg Westendorf, seit 2015 Präsident des Klubs, stolz.

Am Freitag (3. März), wenn der 1. FC Bocholt ins Südstadion kommt, feiern die Fans dann noch einmal ihre Fortuna. Geplant ist eine große Choreographie. Es haben sich auch zahlreiche Gäste angekündigt.

"Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, wird da sein. Zudem kommen einige Prominente aus der Kölner Szene", berichtet Westendorf, der sich auch auf besondere Ehemalige der Fortuna freuen darf. Die Bundesliga-Aufstiegsmannschaft von 1973, die Drittliga-Mannschaft von 2014 und auch das DFB-Pokal-Team der Fortuna, das 1983 unglücklich mit 0:1 in Berlin gegen den 1. FC Köln unterlag, werden am Freitag im Stadion erwartet.

Westendorf: "Dieses Jubiläum macht mit mir sehr viel. Ich bin Fortune durch und durch. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit den allen Höhen und Tiefen immer noch da sind."

In der laufenden Saison hat sich die Fortuna nach einer schlechten Hinrunde mittlerweile gefestigt. Eigentlich wollten die Kölner oben mitmischen, doch der Zug ist da längst ohne die Fortuna abgefahren. "Wir hatten nach fünf Spielen gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto. Und wenn man jetzt sieht, wie die Münsteraner da oben einsam ihre Kreise ziehen, da muss man ehrlich sagen, dass es in diesem Jahr auch mit einer Top-Saison schwer gewesen wäre, die Preußen aufzuhalten", erzählt Westendorf.

Doch eine Niederlage ärgert Westendorf immer noch. Er betont: "Das Aus im Mittelrhein-Pokal gegen den FC Hürth darf einfach nicht passieren. Wir waren zuletzt fünfmal im Pokalfinale und haben dieses jedes Mal verloren. Das letzte Mal haben wir 2013 gegen Mainz 05 im DFB-Pokal gespielt. Es wird wieder Zeit, dass wir diesen tollen Wettbewerb mal wieder erreichen."

Das kann sich die Fortuna dann für die neue Saison vornehmen. Und auch in der Liga wollen die Kölner wieder angreifen. Westendorf: "Ich habe es schon mehrfach betont, dass die Regionalliga auf Dauer nichts für die Fortuna ist. Aber so denken auch viele andere Mannschaften in dieser Liga. Wir werden wieder versuchen, eine gute Mannschaft ins Rennen zu schicken. Aber das ist noch ein paar Monate weg. Jetzt freuen wir uns, dass wir 75 Jahre alt geworden sind und werden dieses tolle Jubiläum am Freitag dann hoffentlich vor mindestens 3000 Zuschauern mit einem Sieg gegen Bocholt feiern."