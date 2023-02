Aachen: Mitten in der Saison - Hauptsponsoren stocken finanzielle Unterstützung auf

Das sind doch erfreuliche Nachrichten für Alemannia Aachen: Mitten in der Saison gibt es für den Regionalligisten mehr Geld von den Hauptsponsoren.

Die Bauunternehmung "Gebr. Kutsch" und der Gesundheitspartner "therapiezentrum.com" stocken als Hauptsponsoren ihre finanzielle Unterstützung für den Regionalligisten Alemannia Aachen bis zum Saisonende auf.

Das teilte der Viertligist noch vor dem Spiel am Samstag (11. Februar, 14 Uhr) gegen den Wuppertaler SV offiziell mit.

Die beiden Hauptsponsoren waren bereits in den letzten Jahren ein treuer Wegbegleiter der Alemannia.

Für Helmut Kutsch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Unterstützung auszuweiten: "Was in den letzten Wochen und Monaten am Tivoli entstanden ist, macht uns stolz und lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Das gemeinsame wiederentfachte Alemannia-Gefühl, sowie die tolle Entwicklung hinter den Kulissen haben uns dazu bewogen, nochmals finanziell nachzulegen. Damit wollen wir frühzeitig die Weichen für einen erfolgreichen Saisonabschluss und eine Grundlage für die neue Saison 2023/2024 schaffen."

Alemannia Aachens Geschäftsführer Sascha Eller zeigt sich beeindruckt von dieser Unterstützung: "Ehrlich gesagt hat mich die Zusage unserer beiden Hauptsponsoren ein bisschen umgehauen. Dass wir jetzt nochmal eine zusätzliche finanzielle Unterstützung erfahren, ist für uns enorm wichtig. Wir sind dankbar und werden das Vertrauen mit ehrlicher Arbeit und noch mehr „Arme hochkrempeln“ zurückzahlen, um gemeinsam unser großes Ziel zu erreichen. Danke Danke."

Auch die Gesellschafter des "therapiezentrum.com" mit seinen sieben Standorten in Aachen und der Region freuen sich über die positive Entwicklung: "Wir freuen uns sehr, den eingeschlagenen Weg der Alemannia weiter unterstützen zu können. Deshalb stehen wir nicht nur weiter als Co-Hauptsponsor und Gesundheitspartner an der Seite der Schwarz-Gelben, sondern erweitern vielmehr unser Engagement finanziell, um den gemeinsamen großen Zielen einen Schritt näher zu kommen."