Regionalliga West: Diesen Rekord hat RWE an RWO verloren

Rot-Weiß Oberhausen überholt in der ewigen Tabelle der Regionalliga West Rot-Weiss Essen und setzt sich ab.

In der ewigen Tabelle der Regionalliga West hat sich Rot-Weiß Oberhausen zu dieser Saison an die Spitze gesetzt und lässt Rot-Weiss Essen hinter sich.

Nach dem Ende der vergangenen Saison konnten sich die Fans von Rot Weiss Essen gleich über zwei Dinge freuen. Zum einen natürlich über den Aufstieg in die 3. Liga und zum anderen über die Führung in der ewigen Tabelle der Regionalliga West seit der Reformierung zur Saison 2012/13. Nach Ende der Saison setzten sich die Essener nämlich vom Verfolger aus Oberhausen ab und hatten nach Abpfiff des 38. Spieltages 2021/22 neun Punkte Vorsprung auf RWO.

Da sich RWE dann aber mit glatt 600 gesammelten Punkten aus 349 Spielen in der Regionalliga West in die 3. Liga verabschiedete, dürfte die Trauer über den jetzt verlorenen Spitzenplatz nur gering sein. Den geringen Vorsprung von neun Punkten konnten die Oberhausener nun natürlich einholen. Durch die in dieser Saison bereits 32 erspielten Punkte von RWO ziehen die Kleeblätter mit 623 Punkten an RWE vorbei und sind nun Tabellenführer einer Tabelle, in der die Führung nicht unbedingt etwas Gutes heißt.

Während RWO die Rollen wohl gerne mit dem ungeliebten Nachbarn aus Essen tauschen würde, steht RWE auch vor dem “Verlust“ des 2. Platzes. Denn auch die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach spielt seit der Neugliederung in der Regionalliga West und hat mit 578 Punkten nur noch 22 Punkte Rückstand auf die Essener. Wenn es für die Gladbacher in dieser Saison weiterläuft wie bisher, der Klub holte 36 Punkte aus 20 Partien und rangiert auf Rang zwei, könnte RWE noch in dieser Saison auf den 3. Platz zurückfallen.

Interessant: Insgesamt traten bereits 41 Teams in der neu formierten Regionalliga West an. Durchgehend dabei sind neben Rot-Weiß Oberhausen Borussia Mönchengladbach II, Köln II und ebenfalls die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Zuletzt zu den 41 Vereinen hinzugekommen sind der 1. FC Bocholt und der FC Düren, beide rangieren schon jetzt nicht mehr als Schlusslicht. Dort steht der TV Herkenrath 09, der in der Saison 2018/19 nur 15 Punkte holte und dann den Neuanfang in der Kreisliga B beschloss.