Regionalliga: Linksverteidiger von RWO bricht sich den Fuß

Rot-Weiß Oberhausen muss einen weiteren personellen Rückschlag verkraften.

Rot-Weiß Oberhausen hat einen dünnen Kader. Bereits vor der Saison in der Regionalliga West war klar, dass die Oberhausener aufgrund der Sparmaßnahmen in der Breite mit Topteams wie Preußen Münster nicht mithalten können.

So kam es dann auch, einige Verletzte musste RWO in der Hinrunde beklagen. Der Rückstand auf die Spitze ist bereits enorm. Im Winter gibt es nun zwei weitere Hiobsbotschaften. Denn neben den Abgang von Leroy Mickels, der den Verein nach nur wenigen Monaten wieder Richtung Spartak Varna verlassen hat, gibt es einen weiteren Spieler, mit dem Trainer Mike Terranova vorerst nicht planen kann.

Denn wie RWO vermeldete, zog sich Linksverteidiger Tobias Boche einen Fußbruch zu. Der 22-Jährige, der im Sommer von 1. FC Bocholt kam und elf Mal für Oberhausen zum Einsatz kam, wird damit mehrere Monate ausfallen.

Für RWO geht es in der Liga am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln weiter. Während in der Liga das Ziel ist, sich in der Tabelle nach oben zu orientieren, will RWO den Niederrheinpokal gewinnen, um in der kommenden Spielzeit im DFB-Pokal antreten zu können.

Hinweis: Rot-Weiß Oberhausen empfängt am 1. März (19 Uhr) den Bezirksliga-Spitzenreiter (Bezirksliga Niederrhein 2) ASV Mettmann im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Das Heimrecht wurde getauscht, daher wird nun bei den Kleeblättern gespielt. Geöffnet werden nur die Haupttribüne und die Revierkraft-Tribüne.

Tickets für das Viertelfinalspiel gegen das bisherige Überraschungsteam, das drei Oberligisten ausschalten konnte, gibt es seit dem 18.01.2023 über alle bekannten Vorverkaufsstellen. Der Sieger der Partie trifft im Halbfinale auf den Oberligisten aus Ratingen.

Preisübersicht

Revierkraft-Tribüne - 10 EUR

Haupttribüne - 20 EUR

CASINO - 90 EUR

Rollstuhlfahrer inkl. einer Begleitperson - 9 EUR