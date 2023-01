Rot Weiss Ahlen: Innenverteidiger verlässt den Regionalligisten - Testspiel gedreht

Rot Weiss Ahlen hatte am vergangenen Wochenende einen Abgang und auch einen Testspielsieg zu verzeichnen.

Andreas Golombek, Trainer von Rot Weiss Ahlen, hatte es schon vor Wochen gegenüber RevierSport angekündigt: "Der Kader ist zu groß und muss reduziert werden."

Nach Martin Velichkov (Ziel unbekannt) und Gerrit Kaiser (SV Lippstadt) hat nun der nächste Spieler die Ahlener verlassen. Sören Jankhöfer wechselt in die Westfalenliga zum TuS Hiltrup. Der 19-jährige Innenverteidiger, der im Sommer von der U19 des SC Verl nach Ahlen kam, wartete in der Hinrunde vergeblich auf sein Regionalliga-Debüt.

Derweil bestritten die Ahlener am Wochenende auch ein Testspiel. Rot Weiss Ahlen gewann einen Vergleich gegen den Bremer SV mit 2:1 und überzeugte gerade in der zweiten Halbzeit mit vielen guten Offensivaktionen.

Dabei waren die Ahlener gegen den Nord-Regionalligisten in der ersten Hälfte durch einen Fehler von Torhüter Elvin Kovac in Rückstand geraten. "Es ist besser ihm unterläuft sowas in einem Testspiel, als wenn er sowas im Pflichtspiel macht. Er weiß nun, dass er bei solchen Situationen den Ball besser klärt", nahm Trainer Golombek seine Nummer eins in Schutz.

Rot Weiss Ahlen: Kovac – Reithmeir (46. Itter), Kahlert, Schlüsselburg, Zuhs (46. Sezer) – Klann, Twardzik – Tuma, Dej (46. Skoda), Bulut (44. Pihl) – Marzullo.

Bis zur Pause versuchten die Rot-Weissen vergeblich den Ausgleich zu erzielen. Dies sollte nach dem Seitenwechsel endlich klappen. Im Anschluss nach einer hereingebrachten Ecke war erst Kevin Kahlert zur Stelle, der Ball wurde abgewehrt, aber Patrik Twardzik stocherte das Leder zum verdienten Ausgleich über die Linie (74.). Nur wenig später war es Stürmer Hakan Sezer, der einen gut vorgetragenen Angriff mit dem 2:1-Siegtreffer abschloss.

Rot Weiss Ahlen: Der Winter-Fahrplan

[b]5. Januar: Trainingsstart

7. Januar: SpVgg. Oelde (5:0)

8. Januar: FC Gütersloh (0:0)

15. Januar: Bremer SV (2:1)

22. Januar: VfV Hildesheim (H, 14 Uhr)

28. Januar: BSV SW Rehden (H, 14 Uhr)