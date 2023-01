Schalke 04: Doppelpack Kyerewaa - U23 feiert ersten Testspielsieg 2023

Die U23 von Schalke 04 überzeugte im Freundschaftsspiel gegen Nord-Regionalligist BSV Rehden. Daniel Kyerewaa war gleich doppelt erfolgreich.

Drei Tage nach ihrem 1:1 beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 ihren ersten Sieg in der Wintervorbereitung gefeiert. Der Tabellensiebte der Regionalliga West setzte sich im Parkstadion fast mühelos gegen den Tabellen-14. der Regionalliga Nord durch, den BSV Schwarz-Weiß Rehden. Nach 90 Minuten stand ein 4:0 (3:0)-Sieg.

Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel, der den von Thomas Reis aus dem Profi- ins U-23-Team verbannten Ibrahima Cissé sowie den 19-jährigen Testspieler Jonas Böhmert vom Nordost-Regionalligisten FC Energie Cottbus in seiner Startelf aufgeboten hatte, war die klar tonangebende und hatte auch die besseren Möglichkeiten, während der BSV Rehden – genau genommen – gar keine hatte. Nach 13 Minuten sorgte Daniel Kyerewaa, der die königsblaue U-23-Mannschaft diesmal als Kapitän aufs Feld geführt hatte, für das 1:0. Steven van der Sloot und Nelson Amadin hatten die Vorarbeit geleistet.

Weiterhin spielte sich das Geschehen vor allem in der BSV-Hälfte ab. Zwar parierte Rehdens Torwart Ole Bahr nach einem Freistoß von Marouane Balouk (18.) und einem Schuss von Nelson Amadin (22.), in der 23. Minute war er jedoch ein zweites Mal geschlagen. Mit einem Elf-Meter-Schuss – Innenpfosten und rein – traf erneut Daniel Kyerewaa. Kurze Zeit später musste Ole Bahr verletzt passen, und in der 41. Minute erhöhte Niklas Castelle nach toller Vorarbeit von Marouane Balouk auf 3:0.

Nach der Pause lief es für das Schalker U-23-Team, das Jakob Fimpel auf fünf Positionen verändert hatte, nicht mehr ganz so rund. Nichtsdestotrotz schraubte Bogdan Shubin, der soeben erst eingewechselt worden war, das Ergebnis in der 67. Minute auf 4:0 hoch. Anschließend hatte der BSV Rehden dann sogar zwei sehr gute Chancen, zumindest zu seinem Ehrentor in Gelsenkirchen zu kommen. Doch Justin Treichel klärte im stürmischen und deshalb unangenehmen Parkstadion sowohl in der 79. Minute, als er den Ball mit einem Reflex soeben noch an die Latte lenkte, als auch in der 81. Minute stark.

Tore: 1:0, 2:0 Daniel Kyerewaa (13., 23.), 3:0 Niklas Castelle (41.), 4:0 Bogdan Shubin (67.).

FC Schalke 04 U23: Treichel - Cissé (46. Tchadjobo), Boboy, Bömert – Kurt (46. Mfundu) - van der Sloot (46. Bokake), Balouk (65. Shubin), Kyerewaa, Guzy (46. Klein) - Amadin, Castelle (46. Flotho).