Wenn der FC Schalke 04 am Samstag Werder Bremen zum Testspiel erwartet, wird Ibrahima Cissé nicht dabei sein. Trainer Thomas Reis nennt Gründe.

Thomas Reis, der Trainer des Bundesliga-Tabellenletzten FC Schalke 04, macht vor der Generalprobe vor dem Start in die zweite Saisonhälfte, dem Testspiel am Samstag (14. Januar, 15.30 Uhr) gegen den Tabellenneunten SV Werder Bremen, auf der Internet-Seite der Königsblauen eine klare Ansage: „In der Veltins-Arena wird eine Startelf auflaufen, die dann eine Woche danach auch in Frankfurt beginnen könnte.“

Nicht nur das: Der 49-jährige Schalker Chefcoach hat bereits eine klare Entscheidung getroffen und Ibrahima Cissé, den 21-jährigen Innenverteidiger, in das U-23-Regionalligateam der Königsblauen verbannt, das am Sonntag (15. Januar, 14 Uhr) im Parkstadion gegen den Nord-Regionalligisten BSV Rehden testen wird.

Schalke: Darum muss Cissé zur U23

„Wir starten mit einer Englischen Woche. Um dort erfolgreich zu bestehen, müssen alle Spieler komplett fokussiert sein. Bei Ibrahima hatte ich zuletzt das Gefühl, dass der Fokus nicht so gegeben ist, um uns in unserer aktuellen Situation zu helfen“, sagt Thomas Reis. „Ich bin der Überzeugung, dass er sich aktuell besser in der U 23 beweisen kann. Durch gute Leistungen kann er sich erneut für den Lizenzspielerkader qualifizieren.“

Thomas Reis will gegen den SV Werder Bremen nicht wie in den Partien während des Trainingslagers in Belek mit zwei Mannschaften spielen. Beim 2:2 gegen den FC Zürich hatte er zur Pause zehnmal gewechselt (Andreas Ivan war bereits im ersten Durchgang für den verletzen Sebastian Polter gekommen), und beim 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg tauschte der Schalker Chefcoach zu Beginn des zweiten Abschnitts achtmal.

Aydin, Sané und Tauer fehlen gegen Bremen

Allerdings betont Thomas Reis auch, dass die Startformation für die Bundesliga-Partie am 21. Januar (Samstag, 15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt noch nicht in Stein gemeißelt sei. „Wir haben nach dem Bremen-Spiel noch eine Woche Training, in dieser Zeit kann noch etwas passieren“, sagt er. „Vielleicht drängt sich der eine oder andere noch auf.“

Fehlen werden Thomas Reis gegen das Team von Werder-Trainer Ole Werner mehrere Spieler: Mehmet Can Aydin und Sidi Sané sind angeschlagen, und auch der vom FSV Mainz 05 ausgeliehene Niklas Tauer steht nicht zur Verfügung, weil er über muskuläre Probleme klagt. Darüber hinaus fehlen Alex Král (Rückenprobleme) sowie Torwart Justin Heekeren und Sebastian Polter, die wegen ihrer Knieverletzungen vorzeitig aus dem Trainingslager in Belek abgereist waren. Noch keine Option sind nach ihren Verletzungen Leo Greiml, Sepp van den Berg, Thomas Ouwejan und Rodrigo Zalazar.