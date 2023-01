SG Wattenscheid 09: Zwei Abgänge und drei Verletzte, Kapitän gibt Comeback

Die SG Wattenscheid bereitet sich auf die Regionalliga-Restrunde vor. Es gibt allerdings mehrere Verletzte - und zwei Abgänge.

Die SG Wattenscheid 09 hat auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga West gewonnen. Am Samstag besiegte die SGW den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl mit 2:1. Unter der Woche hatte Wattenscheid den TuS Hordel deutlich mit 7:0 geschlagen.

Knapper lief das Spiel gegen Finnentrop/Bamenohl. Bei dem Duell, das in Herne ausgetragen wurde, gingen die klassentieferen Gäste zunächst in Führung (Felix Schmitt/38.). Zur zweiten Hälfte schickte Trainer Christian Britscho frisches Personal auf den Rasen - und die eingewechselten Spieler drehten die Partie: Jeffrey Malcherek erzielte den Ausgleich (58.). Den Siegtreffer steuerte Dennis Lerche bei (69.).

Schon nicht mehr mit dabei waren am Samstag Kian Licina und Niko Bosnjak. Das Duo hat die Lohrheide verlassen und wird in der Rückrunde in der Oberliga Westfalen auflaufen. Bosnjak zieht es wie berichtet zum TuS Bövinghausen. Beim Aufstiegsfavoriten wird der 25 Jahre alte Flügelspieler mit seinem jüngeren Bruder Luca Bosnjak zusammen spielen.

Licina wechselt ebenfalls in den Dortmunder Raum. Der Innenverteidiger schließt sich dem ASC Dortmund an. Das 19-jährige Talent war im Sommer aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen nach Wattenscheid gekommen. Nach nur vier Kurzeinsätzen in der Liga (insgesamt 24 Minuten) erhofft sich Licina mehr Spielzeit beim ASC.

Zudem musste Coach Britscho am im Testspiel am Samstag auf weitere Spieler verzichten. Moritz Hinnekamp, Timur Kesim und Emre Yesilova fallen zurzeit aus.

Hinnekamp hatte sich im Testspiel gegen Hordel am letzten Dienstag kurz nach seiner Einwechslung verletzt - und das so schwer, dass er wochenlang ausfallen wird. Der Bandapparat im Knie sei beschädigt, teilte Wattenscheid mit. Auch bei Youngster Kesim wirkte das Spiel gegen Horden nach. Er musste aufgrund von Knieproblemen eine Pause einlegen.

Schon länger fehlte Yesilova. Daran wird sich in der näheren Zukunft wohl nichts ändern. Beim 29-jährigen Offensivmann hat sich der Verdacht auf eine Schambeinentzündung bestätigt. Noch ist unklar, wie lange Yesilova, der in zehn Einsätzen dreimal traf, ausfallen wird.

Derweil gab Kapitän Norman Jakubowski gegen Finnentrop/Bamenohl sein Comeback. Er hat seine Blessur überstanden und verteidigte in der ersten Halbzeit.