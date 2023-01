Regionalliga Nord: Tragischer Todesfall beim SSV Jeddeloh II

Ein Spieler des SSV Jeddeloh II ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Daher wurde ein Testspiel des Nord-Regionalligisten abgesagt.

Der SSV Jeddeloh II ist in tiefer Trauer um einen seiner Spieler. Wie inzwischen bekannt wurde, handelt es sich um Hannes Eckbauer. Er kam am Samstag bei einem tragischen Unfall ums Leben und wurde nur 19 Jahre alt.

Polizeiangaben zufolge wurde er in den früheren Morgenstunden in der Nähe eines Bahnübergangs in Oldenburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Todesfalls aufgenommen.

Das für Sonntag vereinbarte Testspiel von Jeddeloh gegen den Drittligisten VfB Oldenburg wurde aufgrund der schrecklichen Nachricht abgesagt. "Unser Beileid und Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, denen wir viel Kraft in diesen schweren Stunden wünschen", schrieben die Oldenburger auf Facebook.

Die Anteilnahme in den Sozialen Medien ist groß. So kondolierte unter anderem der BSV Schwarz-Weiß Rehden, in dessen U19 Eckbauer Teile der vergangenen Saison absolviert hatte. "Wir wünschen der Familie und Freunden in der schweren Zeit viel Kraft. Ruhe in Frieden", schrieb der Nord-Regionalligist bei Instagram.

Eckbauer stand seit dem vergangenen Sommer in Jeddeloh unter Vertrag und spielte seine erste Saison im Seniorenbereich.