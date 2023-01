Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat einen weiteren Transfer getätigt. Mit Ulrich Bapoh kommt der Neffe eines dreifachen Champions-League-Siegers.

Alemannia Aachen hat Ulrich Bapoh verpflichtet. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschreibt bis Saisonende. Das gab der Tabellenfünfte der Regionalliga West am Freitag bekannt.

„Uli ist ein Spieler mit einer sehr interessanten Vita, der sich beim uns im Training bereits gut eingefügt hat. Wir hoffen, dass er bei uns sein Leistungsvermögen wieder abrufen kann und die Mannschaft von diesen Qualitäten profitieren wird“, kommentiert Geschäftsführer Sascha Eller die Neuverpflichtung. „Wir haben uns nach dem Ausfall von Tim Korzuschek nach einer Alternative für die Zehner-Position umgesehen. Mit Ulrich Bapoh können wir unser Offensivspiel künftig noch variabler gestalten“, sagte Trainer Helge Hohl.

Bapoh ist mit Samuel Eto'o verwandt

Der gebürtige Kameruner, der beim VfL Bochum ausgebildet wurde (vier Zweitligaspiele), war zuletzt vereinslos. Davor stand er zwischen Sommer 2020 und Sommer 2022 beim VfL Osnabrück unter Vertrag. Dort absolvierte er in der 3. Liga 22 und in der 2. Bundesliga zehn Spiele. 2018/2019 spielte Bapoh in der zweiten niederländischen Liga beim FC Twente Enschede (zehn Einsätze). Sein Onkel ist übrigens der ehemalige Top-Stürmer Samuel Eto'o, der mit dem FC Barcelona (2005/2006 und 2008/2009) sowie mit Inter (2009/2010) die Champions League gewann.

„Ich wurde in Aachen sehr gut aufgenommen und freue mich, endlich wieder Wettkampfpraxis sammeln zu können. Die Rahmenbedingungen sind hier sehr professionell. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam mit den Fans in der Rückrunde möglichst viele Erfolge feiern können“, sagte der Neuzugang, der auch fünfmal für die deutsche U18 und einmal für die U19 auflief.

Neben Bapoh gab Alemannia Aachen am Freitag zudem die Verpflichtung von Benjamin Hemcke bekannt. Der Mittelfeldspieler wurde für 18 Monate von Drittligist Viktoria Köln ausgeliehen.