Alemannia Aachen: Ehemaliger Zweitligaspieler des VfL Bochum im Training

Alemannia Aachen ist am Montag, 2. Januar, um 14 Uhr wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Mit dabei war auch ein Testspieler.

Bei Alemannia Aachen rollt nach der kurzen Winterpause wieder der Ball. Am Montag bat Cheftrainer Helge Hohl seine Schützlinge zum Aufgalopp. Mit von der Partie: Ein Testspieler.

Die Rede ist von Ulrich Bapoh. Dieser stand noch bis zum Sommer 2022 beim VfL Osnabrück unter Vertrag. Für die Alemannia könnte der Offensivspieler eine Verstärkung sein. "Er war im Training dabei und wir schauen uns ihn mal an. Er ist ein interessanter Spieler, wo wir uns vorstellen können, mit zu arbeiten. Man merkt trotz der vereinslosen Zeit seine Anlagen, aber er muss fit sein", meinte Hohl gegenüber RevierSport.

Der 23-jährige Bapoh kommt in seiner Laufbahn auf immerhin 22 Drittliga-Einsätze. Diese absolvierte er allesamt in der vergangenen Saison für den VfL Osnabrück. Davor stand er auch zehnmal für Lila-Weißen in der 2. Bundesliga auf dem Rasen.

So wie auch für den VfL Bochum: Für den heutigen Bundesligisten bestritt Bapoh vier Zweitliga-Begegnungen, erzielte einen Treffer und bereitete auch ein Tor vor. Insgesamt verbrachte der Bochumer Junge, der bei Blau-Weiß Grümerbaum das Kicken erlernte, neun Jahre - von 2009 bis 2018 - "anne Castroper". Im Sommer 2018 wurde er an den FC Twente Enschede in die Niederlande ausgeliehen, bevor er zur Saison 2020/2021 nach Osnabrück wechselte.

Der Winter-Fahrplan von Alemannia Aachen:

2. Januar: Trainingsauftakt (14 Uhr)

6. Januar: Sparkassen Hallencup (Vorrunde, ab 17.45 Uhr)

7. Januar: Sparkassen Hallencup (Finalrunde, ab 14.30 Uhr)

8. Januar: Testspiel bei Lommel SK (in Belgien, 16 Uhr)

11. Januar: Testspiel KFC Uerdingen (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

14. – 21. Januar 2023: Trainingslager in Belek, Türkei

16. Januar: Testspiel gegen Lok Leipzig in Side (15 Uhr Ortszeit)

19. oder 20. Januar: ggfls. weiteres Testspiel in der Türkei (Gegner offen)

Samstag, 28. Januar: Testspiel beim SV Breinig (15 Uhr)

12. Februar: Testspiel bei Alemannia Mariadorf (15 Uhr)