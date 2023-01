Gute Nachrichten für den 1. FC Bocholt. Zu Jahresbeginn darf sich der Regionalligist über eine langes Sponsoring freuen.

Die Privatbrauerei Stauder ist seit 1. Januar 2023 offizieller Partner des Regionalligisten 1. FC Bocholt. Ab dann übernimmt die Essener Traditionsmarke das exklusive Ausschank- und Werberecht für Biergetränke.

Der Vertrag zwischen Stauder und dem 1. FC Bocholt läuft über dreieinhalb Jahre bis 30. Juni 2026. Seit vielen Jahren ist Stauder bereits Sponsor des Drittligisten Rot-Weiss Essen, wo auch die ehemaligen Essener Publikumslieblinge und heutigen 1. FC Bocholt-Spieler Marcel Platzek und Kevin Grund lange Erfolge feierten.

Torjäger Marcel Platzek sagt über die neue Stauder-Partnerschaft in Bocholt: "Stauder ist eine absolute Traditionsmarke. Wir sind sehr froh, dass Stauder neben RWE jetzt auch Partner unseres Traditionsvereins 1. FC Bocholt ist. Denn die besten Fans der geilsten Klubs verdienen auch das beste Bier."

Die Brauerei Stauder löst beim 1. FC Bocholt den Carlsberg-Konzern ab, der seit 2019 vor allem mit Holsten-Bier in der Gigaset Arena vertreten war.

Christopher Schorch, Assistent des FC-Präsidiums: "Wir freuen uns auf die langjährige Partnerschaft mit Stauder, die von unserem Vermarktungspartner all about sports vermittelt wurde. Die Zusammenarbeit bietet für uns nicht nur wirtschaftlich Vorteile, sondern bringt uns auch ‚drumherum‘ einen Schritt nach vorne. Das Wichtigste: Unsere Fans erhalten an Spieltagen ein hervorragendes Bier." Brauereichef Dr. Thomas Stauder ergänzt: "Wir sind Familienunternehmer und Partner des Sports aus Überzeugung. Wir freuen uns sehr auf die dauerhafte Partnerschaft mit dem 1. FC Bocholt und möchten damit auch ein Zeichen der Verbundenheit mit der Region setzen."