SG Wattenscheid: Winterfahrplan - sechs Testspiele, auch gegen Schalke II

Die SG Wattenscheid startet Anfang Januar in die Vorbereitung auf die Regionalliga-Restrunde und bestreitet sechs Testspiele.

Für die SG Wattenscheid geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Dem Team von der Lohrheide gelang der umjubelte Aufstieg in die Regionalliga West, wo die SGW nun um den Klassenerhalt kämpft - und das mit teilweise spektakulären Auftritten.

Zwei Punkte trennen die 09er derzeit von einem Nichtabstiegsplatz. Bevor dieser Rückstand in der Restrunde aufgeholt werden soll, stehen sechs Testspiele an. Es geht unter anderem gegen den Ligakonkurrenten FC Schalke 04 II. Der Wiederbeginn der Regionalliga West steht am 4. Februar an, dann gastiert das Team um Trainer Christian Britscho bei Fortuna Köln.

SG Wattenscheid: Der Vorbereitungsplan im Überblick

Samstag, 7. Januar: SV Wacker Obercastrop/Westfalenliga (15 Uhr, Erin-Kampfbahn)

Dienstag, 10. Januar: DJK TuS Hordel/Westfalenliga (19.30 Uhr, Stadion Hordeler Heide)

Samstag, 14. Januar: SG Finnentrop-Bamenohl/Oberliga (14 Uhr, Nebenplatz Lohrheide)

Samstag, 21. Januar: FC Schalke 04 II/Regionalliga (12 Uhr, Parkstadion)

Freitag, 27. Januar: VfB Frohnhausen/Landesliga (18.30 Uhr, Helmut-Rahn-Sportanlage)

Samstag, 28. Januar: Rot-Weiß Koblenz/Regionalliga (13 Uhr, Nebenplatz Lohrheide)

