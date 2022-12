1. FC Düren: So viele Zugänge wünscht sich Boris Schommers

Der 1. FC Düren überwintert auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Diesen will der amtierende Mittelrheinliga-Meister auch am Ende der Regionalliga-West-Saison 2022/2023 belegen.

Mit 13 von 15 möglichen Punkten ist der 1. FC Düren in die Saison gestartet. Niemand dachte zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Aufsteiger etwas mit dem Abstiegskampf der Regionalliga West zu tun haben wird.

Doch es sollten dann nur noch drei Punkte, ein Sieg, aus neun Begegnungen in Folge resultieren. Die Konsequenz: Aufstiegstrainer Giuseppe Brunetto musste seinen Trainerstuhl in Düren räumen.

Der ehemalige Bundesligatrainer Boris Schommers, einst für den 1. FC Nürnberg und 1. FC Kaiserslautern verantwortlich, übernahm. Unter dem Fußballlehrer konnten die Dürener in den letzten Wochen vor der Winterpause vier wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenverbleib holen und überwintern auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Boris Schommers über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Grundsätzlich ist es für mich nicht einfach die Runde zu bewerten. Ich bin ja erst seit vier Spielen in Düren tätig. Aber klar: Die Mannschaft ist sehr, sehr gut in die Saison gestartet, aber dann hat einen sehr schnell die Realität eingeholt. In den ersten Spielen unter mir, habe ich gesehen, dass die Mannschaft auf jeden Fall die Chance hat ihre Ziele zu erreichen."

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir haben ja einen kleinen Kader. Wir sind hier in den Planungen, um an zwei, drei Stellschrauben zu drehen. Wir arbeiten an Lösungen, um den einen oder anderen Spieler für Düren gewinnen zu können. Es ist aber nie einfach als Aufsteiger. Denn finanziell sind uns die Hände gebunden."

…die Ziele für 2022: "Als Aufsteiger geht es nur darum, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen. Aktuell stehen wir drei Punkte vor diesem Ziel und da wollen wir auch am Ende der Saison stehen."

…die Vorbereitung: "Wir werden am 2. Januar 2023 in Düren wieder starten. Wir bleiben in Düren und werden nicht ins Trainingslager fliegen."