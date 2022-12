1. FC Kaan-Marienborn: Platz 4 als Aufsteiger! Das ist das Erfolgsgeheimnis der Siegerländer

Der beste Aufsteiger der Regionalliga West ist der 1. FC Kaan-Marienborn. Die Siegerländer liegen auf einem nahezu sensationellen 4. Tabellenplatz. Dafür gibt es Gründe.

Platz vier nach 20 Spieltagen! An diese tolle Ausgangslage hatte beim 1. FC Kaan-Marienborn vor der Saison niemand geglaubt.

Doch die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer performt seit Saisonbeginn. Wir haben mit dem 44-jährigen Erfolgscoach der Siegerländer gesprochen.

Thorsten Nehrbauer über...

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Die Runde läuft für uns natürlich sehr erfreulich. Dass wir auf dem 4. Platz stehen, ist schon etwas besonderes. Damit konnte man nicht rechnen. Ich bin sowieso ein Typ, der immer sehr demütig an die Dinge herangeht. Aber wir haben uns das alles hart erarbeitet und verdient. Wir haben eine unheimlich gute Mannschaftsstruktur im Kader. Ein paar erfahrene, junge Spieler und dazu kommen auch noch Nobodies, die ihre erste Regionalliga-Saison spielen. Die Kaderstruktur stimmt einfach. Jungs wie Robert Jendrusch, Julian Schauerte oder Markus Pazurek führen das Team sehr vorbildlich. Dann gibt es auch Spieler wie Daniel Waldrich, die eine hervorragende Jokerrolle einnehmen und immer frischen Wind reinbringen. Der mannschaftliche Zusammenhalt ist groß. Wir haben es mit unserem Sportlichen Leiter Jochen Trilling geschafft, und das durch sehr viel produktive Arbeit, einen Kader zusammenzustellen, der einfach funktioniert. Und das ist schließlich die Krux im Mannschaftssport."

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Ich gehe davon aus, dass unsere Nummer eins Robert Jendrusch weiter bei uns bleibt. Was dann im Sommer passiert, ist noch einmal eine andere Sache. Ansonsten gehe ich auch von keinen Abgängen aus. Ob wir jemanden dazuholen, werden wir sehen. Geplant haben wir jedenfalls nichts. Doch im Fußball weiß man schließlich nie, was passiert."

…die Ziele für 2023: "Die Rückrunde ist immer schwieriger. Aber wir wollen weiter guten Fußball spielen. Wir wollen nie die keine kleine Maus sein, die vor der Schlange wegläuft und am Ende gefressen wird. Wir wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben, unseren Stempel aufdrücken, uns entwickeln. Nach oben schauen wir überhaupt nicht. Preußen Münster ist Lichtjahre entfernt vom 1. FC Kaan-Marienborn. Da werden wir nicht herumspinnen. Für uns gilt es nach unten zu schauen. 14 Punkte haben wir da Vorsprung. Wir werden weiter hellwach und fleißig sein, um die nötigen Zähler für den Klassenerhalt zu holen."

…die Vorbereitung: "Wir starten am 3. Januar. Ein Trainingslager lassen wir uns offen. Das würden wir aber in Deutschland absolvieren, wo die Bedingungen besser als im Siegerland sind. Am 21. Januar testen wir gegen den FC Hennef, am 28. Januar gegen Finnentrop/Bamenohl. Und dann haben wir am 8./9. Januar noch das Lukas-Podolski-Hallenturnier in Gummersbach auf der Agenda."

3. Januar: Trainingsstart

8./9. Januar: Hallenturnier in Gummersbach

- Trainingslager in Deutschland geplant